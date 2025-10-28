16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Деньги — это бумага: премьера криминального сериала "Обнальщик" на Wink.ru состоится 13 ноября

Читали: 2

Премьера восьмисерийной драмы "Обнальщик" (18+) состоится 13 ноября 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Над проектом работал известный режиссер Борис Акопов, который ранее снял кинофильмы "Бык" и "Кэт", а также сериал "На автомате". Производством сериала занималась компания Star Media по заказу "НМГ Студии".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В ролях Александр Яценко, Елена Николаева, Фёдор Кудряшов, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова и Ван Шень. Одна из главных ролей в сериале по праву принадлежит колоритной натуре Приморского края, где разворачивается действие. В городах Находка и Владивосток прошла почти половина съемочных дней.

События сериала происходят в 2013 году, в центре сюжета — отношения отца Михаила и его сына Леши. После краха бизнеса главы семейства они переезжают из мегаполиса в город Восточный. Это, на первый взгляд, провинциальная глушь, но на деле здесь идет строительство игорной зоны, которая превратит город в новую точку притяжения. Леша придумывает обнальную технологию, с помощью которой выводить миллионы можно безопасно и даже почти легально. Находясь в отчаянном положении, Михаил решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Отец и сын вместе начинают обналичивать деньги для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.

Борис Акопов, режиссер-постановщик:

"Для меня это история о семье, о поиске базовых ценностей, которые всегда должны присутствовать в нашей жизни, про правильные отношения отцов и детей. Про то, как герои пытаются себя интегрировать в новых обстоятельствах и в чужом городе. Это захватывающая история, у нее есть динамика и полет, поднимаются вопросы жизни и смерти — здесь ставки очень высоки. В центре сюжета — семья: отец, мать и сын. Мне хотелось, чтобы у нас была слаженная команда, чтобы можно было почувствовать, что это настоящая семья. Чтобы зритель был уверен в том, что у главных героев за плечами много лет совместной жизни со своими проблемами, которые они стараются решить. Также мне интересно работать с молодыми артистами, потому что хочется открывать новые лица, таланты. Возможно, наш сериал станет для них трамплином в их актерской карьере".

Фёдор Кудряшов, актер:

"Мой герой Леша — подросток, который все время пытается стать взрослее. Он старается отгородиться от родителей. Обстоятельства, которые с ним происходят, обязывают к тому, чтобы решать все самостоятельно. Из-за этого начинаются проблемы, которые мы покажем в сериале. За время подготовки к роли я узнал, что такое блокчейн, биткоин и как все это взаимосвязано с NFT. Мне кажется, что у нас на площадке с "моим отцом" Александром Яценко сложился отличный тандем. Мы даже вне съемок могли встретиться с ним и обсудить какие-то сцены, пройтись по тексту сценария, что-то вместе выучить".

Александр Яценко, актер:

"Мой герой Михаил, как и я, с педагогикой и воспитанием на вы. Тем не менее он пытается найти с сыном общий язык, договориться. Знаете, как бывает: совершишь неправильный поступок, и вся жизнь из-за него начинает меняться в ненужную сторону. И потом очень трудно отмотать назад, признаться, что был неправ, извиниться и начать что-то менять… Наш сериал именно об этом: как человек делает ошибку и пытается из нее вырулить. Михаил — не очень хороший человек и отец, но любовь к сыну и жене не дает ему окончательно превратиться в преступника".

Елена Николаева, актриса:

"Мне кажется, у меня получился образ такой немного неуравновешенной женщины, которая берется за все подряд, но у которой, по большому счету, ничего не выходит. В тот момент, когда ее семья переезжает из большого города в маленький приморский, героиня вспоминает, что когда-то была психологом. Муж постоянно на работе, сын где-то пропадает, а сидеть в четырех стенах ей скучно — почему бы не вернуться к профессии? Что из этого вышло, не буду рассказывать, зрители все увидят сами".

Во Владивостоке съемочная группа работала в морском терминале "Порт Поспелово", бухтах Тихая и Воевода, мысе Тобизина и пещерах. Атмосферный Китайский квартал во Владивостоке помог съемочной группе показать, как азиатская действительность вплетается в российскую. Квартал предстанет как живое, самобытное пространство со своей эстетикой и ритмом. Шумный рынок, бар на крыше, украшенный резными деревянными деталями, а характерные детали архитектуры создают особую атмосферу пограничности, где пересекаются разные культуры и судьбы.

В Находке Борис Акопов случайно с трассы увидел дом, в котором поселил главных героев. Он стоит прямо на берегу залива между двумя сопками. Дом был старый, и для съемок проекта его немного изменили, достроили веранду. Хозяин жилища был нанят как один из постановщиков, получал зарплату и вместе со всеми приводил в порядок свой сад и сам участок. В целом местные жители приняли самое активное участие в работе над сериалом. Они не только были задействованы в съемках различных эпизодов, но и стали частью группы.

Георгий Голицын, художник-постановщик:

"Весь мир этого проекта придумывался за несколько месяцев до начала съемок. Мы рисовали эскизы, приезжали заранее в Приморье, чтобы изучить местность. Из того времени — 2013 года — мы взяли машины, телефоны и фоновый рекламный язык. Например, можно будет увидеть в кадре баннеры. Если помните, то в тот период было много таких рекламных растяжек и надписей, которые буквально на каждом углу о чем-то кричали".

Борис Акопов, режиссер:

"Мне всегда хотелось не просто побывать на Дальнем Востоке, а поработать здесь. Через кино можно увидеть целую жизнь, но в очень короткие сроки. Познакомившись с Приморьем, с теми людьми, которые работали с нами на площадке, артистами, технической группой, хочется развивать кино в регионах. Мне кажется, что зритель хочет видеть, как живет наша большая страна". 

Версия для печати

В России и мире

Рекламодателям Авито доступны новые таргетинги на покупателей в сегментах с высокой доходностью

Команда Авито AdTech расширила возможности таргетинга рекламного кабинета. Теперь рекламодатели могут показывать баннеры аудитории, которая совершает крупные покупки, чтобы привлекать еще больше продаж в высоком ценовом сегменте. Для этого алгоритмы площадки обезличенно анализируют интересы аудитории, которая совершает сделки с высоким средним чеком.

Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные <a href="https://msk.rt.ru/wi-fi6" target="_blank">Wi-Fi-роутеры шестого поколения</a> (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета "Ростелекома" по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Культура и стиль

Деньги — это бумага: премьера криминального сериала "Обнальщик" на Wink.ru состоится 13 ноября

Премьера восьмисерийной драмы <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+) состоится 13 ноября 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Над проектом работал известный режиссер Борис Акопов, который ранее снял кинофильмы "Бык" и "Кэт", а также сериал "На автомате". Производством сериала занималась компания Star Media по заказу "НМГ Студии".

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

Он и она