Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито выпускает в открытый доступ ИИ-модели для электронной коммерции

Технологическая платформа Авито выпускает в опенсорс обновленные версии собственных ИИ-моделей: текстовую A-Vibe и мультимодальную A-Vision с 8 млрд параметров. Это первые открытые нейросети от российской компании, обученные специально для электронной коммерции и адаптированные под русский язык. Разработчики, стартапы, бизнес и исследователи смогут получить готовые инструменты для анализа документов, автоматизации контента и создания ИИ-ассистентов, сокращая затраты на запуск и работу моделей до 50% в сравнении с другими опенсорс-нейросетями.

Модели оснащены собственным токенизатором и поддерживают возможность вызова внешних инструментов (function calling) для создания автономных систем и агентов. В разработку компания проинвестировала около полумиллиарда рублей, включая затраты на оборудование, команду и эксперименты. A-Vibe заняла первое место в классе легких нейросетей в популярных открытых тестах на понимание русского языка, работы с кодом и решение сложных задач. Модели доступны под открытой лицензией Apache 2.0 для любого использования.

"Открытие наших генеративных ИИ-моделей — это инвестиция в будущее российской технологической экосистемы. Благодаря таким инициативам ИИ становится доступным не только корпорациям, но и студентам, стартапам, исследователям и небольшим командам. Чем больше разработчиков вовлечено в создание ИИ-решений, тем быстрее развивается вся отрасль. Мы хотим внести свой вклад в этот процесс", — Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту "Авито".

Возможности моделей

Текстовая A-Vibe и мультимодальная A-Vision созданы Авито Тех, дочерней технологической компанией Авито, на базе открытых моделей Qwen3 и Qwen2.5-VL с 8 млрд параметров, и глубоко адаптированы под российский рынок. Команда Авито разработала собственный токенизатор для русского текста — это ускоряет генерацию текста почти вдвое и делает результаты точнее, чем у зарубежных аналогов.

Модели обучались на реальных данных, в том числе из электронной коммерции. Поэтому они понимают контекст онлайн-торговли и эффективно работают с товарными описаниями, каталогами, запросами покупателей — без долгой адаптации под конкретный бизнес.

Нейросети работают с большими объемами текста — до 100 страниц за раз (32 тысячи токенов). Они готовы к использованию без сложной настройки: понимают простые команды, например: "сделай резюме документа" или "проанализируй таблицу" без дополнительных инструкций. Поддержка вызова внешних инструментов (function calling) позволяет создавать ИИ-агентов, которые не только отвечают на вопросы, но и сами выполняют действия за пользователя: ищут информацию в базах данных, делают расчеты, обращаются к другим сервисам по API.

Для каких задач будут полезны модели

Модели уже внедрены во многие сервисы Авито и теперь становятся доступными для образования, науки и бизнеса. Они подойдут как небольшим командам и стартапам, так и крупным компаниям или исследовательским центрам.

  • Бизнес сможет быстро внедрять ИИ с минимальными затратами: автоматизировать обработку документов, генерацию контента, создать чат-бота для клиентов.
  • Разработчики получат возможность дообучать модели под конкретные задачи и экспериментировать, разворачивая их на своей инфраструктуре без больших затрат.
  • Образование — студенты и преподаватели смогут работать с промышленными ИИ-моделями в обучении и исследованиях.
  • Наука — исследователи получат новые инструменты для изучения мультимодальных технологий и развития российской экосистемы ИИ.

"Рынок остро нуждается в качественных русскоязычных моделях с открытым кодом. Компании тратят месяцы на адаптацию зарубежных решений под российские реалии. Мы даем готовые инструменты, которые экономят миллионы рублей на разработке. Наши модели компактны и оптимизированы для эффективного использования ресурсов, что особенно важно для стартапов и образовательных инициатив", — Анастасия Рысьмятова, руководитель разработки больших языковых моделей "Авито".

Сравнение с другими популярными моделями

Большинство международных тестов для оценки языковых моделей созданы для английского языка и не подходят для объективной оценки качества работы на русском. Команда Авито перевела на русский четыре ведущих международных бенчмарка и выложила их в открытый доступ для всех разработчиков русскоязычных моделей:

  • MATH-500 — сложные математические задачи школьного и вузовского уровня, требующие многошагового решения
  • GPQA Diamond — научные вопросы уровня кандидата наук по физике, биологии, химии и другим дисциплинам
  • DROP_RU — задачи на понимание текста с рассуждениями и вычислениями
  • BFCL V3 — оценка способности модели работать с внешними инструментами для создания ИИ-агентов.

На популярных российских бенчмарках MERA и RU Arena Hard модель A-Vibe заняла первое место в классе лёгких нейросетей и опередила многие более крупные модели. Она показала сильные результаты в работе с кодом и отраслевых задачах. A-Vision эффективно справляется с анализом сложных документов, графиков, изображений с текстом и научных схем.

Модели доступны на платформе Hugging Face с подробной документацией и примерами использования. Команда также опубликовала техническую статью с разбором обучения и тестирования.

В России и мире

Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные <a href="https://msk.rt.ru/wi-fi6" target="_blank">Wi-Fi-роутеры шестого поколения</a> (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета "Ростелекома" по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Дмитрий Лазук рассказал об Инновационных решениях "Северстали" для рынка нежилого строительства

Российский рынок коммерческой недвижимости в 2025 году демонстрирует сложную, но динамичную картину. Несмотря на трудную макроэкономическую обстановку и высокую ключевую ставку, рынок продолжает развиваться, открывая новые возможности для бизнеса. О том, какие сегменты нежилого строительства показывают наибольший потенциал и какие инновационные решения предлагаются сегодня, рассказывает эксперт Дмитрий Лазук, руководитель направления коммерческого строительства "Северстали".

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

Он и она