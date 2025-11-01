Авито поможет школьникам стать техно-блогерами и научить работать с ИИ

Конкурс дает возможность юным участникам заявить о себе как о будущих молодых ученых и проявить таланты популяризаторов науки. Школьники могут экспериментировать с выбранной тематикой, опираясь на свои научные интересы и демонстрируя собственные проекты и идеи.

Номинация от Авито

Участникам предстоит создать видео от 1 до 3 минут, которое простыми словами объяснит, что такое искусственный интеллект и как он работает в повседневной жизни. Задача — показать, что ИИ это не что-то непонятное и сложное, а полезный помощник, который уже стал частью повседневной жизни в популярных сервисах.

Темы для роликов разнообразны: как искусственный интеллект учится на массивах данных, как работают нейронные сети, где в повседневной жизни мы встречаемся с ИИ — от голосовых помощников до рекомендаций в приложениях. Школьники могут рассказать о чат-ботах и виртуальных помощниках, объяснить, как ИИ создает картинки и тексты, или выбрать любую другую тему, связанную с искусственным интеллектом.

"В Авито искусственный интеллект помогает миллионам людей каждый день — подбирает подходящие объявления, защищает от злоумышленников, упрощает поиск нужных товаров. Но для многих эти технологии остаются загадкой. Мы уверены: дети могут объяснить сложное лучше любого учебника. Ведь они сами выросли с этими технологиями и знают, как говорить о них на понятном языке. Для нас важно не просто рассказать о технологиях, но и вдохновить молодые таланты изучать их глубже. Мы хотим, чтобы сегодняшние участники конкурса завтра сами стали теми, кто будет создавать и развивать технологии ИИ", — комментирует Андрей Рыбинцев, управляющий директор по ИИ Авито.

Авторов лучших видеороликов определит жюри, в состав которого войдут ученые, представители бизнеса и создатели научно-популярного контента. Эксперты оценят научность и креативность, владение темой и ее раскрытие, оригинальность концепции, визуальное качество и монтаж, а также уровень подачи материала. Призовые места присуждаются в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа.

Победителей ждут ценные призы, уникальные лекции от практиков, которые разрабатывают искусственный интеллект, а также экскурсии в офисы компаний. Кроме того, участие в конкурсе дает опыт научной популяризации и развивает навык объяснения сложных вещей простым языком.

Работы принимаются на сайте научи.наука.рф до 1 марта 2026 года. Результаты будут объявлены 13 апреля 2026 года.