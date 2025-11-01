Авито поможет школьникам стать техно-блогерами и научить работать с ИИ

16+
Технологическая платформа Авито стала партнером Всероссийского конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" и запустила номинацию "Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый". Школьники от 6 до 18 лет могут снять ролик о том, как работает искусственный интеллект, и объяснить сложные технологии простым языком.

Конкурс дает возможность юным участникам заявить о себе как о будущих молодых ученых и проявить таланты популяризаторов науки. Школьники могут экспериментировать с выбранной тематикой, опираясь на свои научные интересы и демонстрируя собственные проекты и идеи.

Номинация от Авито

Участникам предстоит создать видео от 1 до 3 минут, которое простыми словами объяснит, что такое искусственный интеллект и как он работает в повседневной жизни. Задача — показать, что ИИ это не что-то непонятное и сложное, а полезный помощник, который уже стал частью повседневной жизни в популярных сервисах.

Темы для роликов разнообразны: как искусственный интеллект учится на массивах данных, как работают нейронные сети, где в повседневной жизни мы встречаемся с ИИ — от голосовых помощников до рекомендаций в приложениях. Школьники могут рассказать о чат-ботах и виртуальных помощниках, объяснить, как ИИ создает картинки и тексты, или выбрать любую другую тему, связанную с искусственным интеллектом.

"В Авито искусственный интеллект помогает миллионам людей каждый день — подбирает подходящие объявления, защищает от злоумышленников, упрощает поиск нужных товаров. Но для многих эти технологии остаются загадкой. Мы уверены: дети могут объяснить сложное лучше любого учебника. Ведь они сами выросли с этими технологиями и знают, как говорить о них на понятном языке. Для нас важно не просто рассказать о технологиях, но и вдохновить молодые таланты изучать их глубже. Мы хотим, чтобы сегодняшние участники конкурса завтра сами стали теми, кто будет создавать и развивать технологии ИИ", — комментирует Андрей Рыбинцев, управляющий директор по ИИ Авито.

Авторов лучших видеороликов определит жюри, в состав которого войдут ученые, представители бизнеса и создатели научно-популярного контента. Эксперты оценят научность и креативность, владение темой и ее раскрытие, оригинальность концепции, визуальное качество и монтаж, а также уровень подачи материала. Призовые места присуждаются в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа.

Победителей ждут ценные призы, уникальные лекции от практиков, которые разрабатывают искусственный интеллект, а также экскурсии в офисы компаний. Кроме того, участие в конкурсе дает опыт научной популяризации и развивает навык объяснения сложных вещей простым языком.

Работы принимаются на сайте научи.наука.рф до 1 марта 2026 года. Результаты будут объявлены 13 апреля 2026 года.

Над страною звучит московский гигабит: "Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

"Северсталь" представила новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

Дистрибуционная сеть "Северстали" провела в Набережных Челнах бизнес-конференция "Встреча на Каме", которая объединила представителей ключевых ниш металопереработчиков Приволжского федерального округа. Тема встречи вызвала живой отклик, ведь рынок проходит через период перестройки — высокая ставка, снижение деловой активности и темпов строительства. Чтобы оставаться конкурентоспособными, отраслевому бизнесу необходимо перестраивать бизнес-процессы, внедрять современные продукты и технологии, оптимизировать логистику и снабжение.

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

