Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Более трети жителей ПФО стали чаще покупать товары на распродажах

Большинство жителей Приволжского федерального округа (76%) участвуют в "черной пятнице". При этом треть опрошенных (35%) признались, что стали чаще приобретать товары на распродажах. Эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы опросили 10 тыс. пользователей старше 18 лет и узнали, что россияне чаще всего покупают на ноябрьских распродажах, как готовятся к сезону скидок и сколько денег планируют потратить в этом году.

Что жители Приволжского федерального округа покупают на распродажах

Согласно результатам опроса, наиболее востребованные товары во время распродаж — это повседневная одежда (46%) и обувь (36%). В тройку лидеров также вошли товары для дома, мебель и бытовая техника (36%). Замыкают топ-5 самых популярных у жителей Приволжского федерального округа покупок — верхняя одежда (30%) и гаджеты (29%). Четверть опрошенных ждут распродаж, чтобы приобрести косметику и парфюмерию (25%) и аксессуары (21%).

Траты жителей Приволжского федерального округа во время распродаж

В этом году большинство покупателей (22%) собираются потратить во время ноябрьских распродаж от 5 001 до 10 000 рублей. Каждый шестой (16%) житель Приволжского федерального округа выделяет на шопинг бюджет в размере от 3 001 до 5 000 рублей, 14% потребителей готовы расстаться с суммой от 10 001 до 15 000 рублей, и еще 10% признаются, что комфортный для них бюджет — от 15 001 до 30 000 рублей. Только 4% жителей Приволжского федерального округа могут себе позволить отдать в сезон скидок свыше 30 000 рублей. В среднем жители Приволжского федерального округа планируют потратить во время ноябрьских распродаж 9 636 рублей.

Как жители Приволжского федерального округа готовятся к распродажам

Треть жителей Приволжского федерального округа (32%) планируют покупки перед распродажами: они заранее сохраняют товары в "избранное" или в корзину, чтобы потом иметь возможность приобрести их со скидкой. Еще 28% опрошенных рассказали, что в период сезонных скидок тратят деньги осознанно — смотрят обзоры, читают отзывы и сравнивают цены. Пятая часть респондентов (18%) признались, что в преддверии распродаж привыкли планировать траты, чтобы не выйти за рамки бюджета. Десятая часть жителей Приволжского федерального округа (10%) составляют виш-лист.

Что выбирают жители Приволжского федерального округа — бренды или скидки

Треть жителей Приволжского федерального округа (35%) признались, что во время распродаж не обращают внимание на бренды. Четверть опрошенных (26%) готовы приобрести продукцию марки, которую раньше не покупали, если цена привлекательная. Еще 28% респондентов выбирают бренды, к которым привыкли, но иногда готовы рассмотреть что-то новое. И одиннадцатая часть потребителей (11%) остаются верны любимым брендам, даже если нет скидок.

Как жители Приволжского федерального округа узнают о распродажах

Большинство жителей Приволжского федерального округа (54%) узнают о предстоящих ноябрьских распродажах и специальных предложениях из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями. Для трети респондентов (38%) основной источник информации — реклама в социальных сетях, еще 28% доверяют рекомендациям коллег, друзей и родственников. 27% опрошенных признаются, что увидели рекламу по телевидению, и столько же (27%) — в поисковой выдаче. Еще 14% узнали о скидках из наружной рекламы.

Запустить баннер на главной странице Авито можно через рекламный кабинет

Запустить самый заметный формат на Авито — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет Авито Рекламы. Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения Авито на всех устройствах.

Над страною звучит московский гигабит: "Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

