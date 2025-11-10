Более трети жителей ПФО стали чаще покупать товары на распродажах

Что жители Приволжского федерального округа покупают на распродажах

Согласно результатам опроса, наиболее востребованные товары во время распродаж — это повседневная одежда (46%) и обувь (36%). В тройку лидеров также вошли товары для дома, мебель и бытовая техника (36%). Замыкают топ-5 самых популярных у жителей Приволжского федерального округа покупок — верхняя одежда (30%) и гаджеты (29%). Четверть опрошенных ждут распродаж, чтобы приобрести косметику и парфюмерию (25%) и аксессуары (21%).

Траты жителей Приволжского федерального округа во время распродаж

В этом году большинство покупателей (22%) собираются потратить во время ноябрьских распродаж от 5 001 до 10 000 рублей. Каждый шестой (16%) житель Приволжского федерального округа выделяет на шопинг бюджет в размере от 3 001 до 5 000 рублей, 14% потребителей готовы расстаться с суммой от 10 001 до 15 000 рублей, и еще 10% признаются, что комфортный для них бюджет — от 15 001 до 30 000 рублей. Только 4% жителей Приволжского федерального округа могут себе позволить отдать в сезон скидок свыше 30 000 рублей. В среднем жители Приволжского федерального округа планируют потратить во время ноябрьских распродаж 9 636 рублей.

Как жители Приволжского федерального округа готовятся к распродажам

Треть жителей Приволжского федерального округа (32%) планируют покупки перед распродажами: они заранее сохраняют товары в "избранное" или в корзину, чтобы потом иметь возможность приобрести их со скидкой. Еще 28% опрошенных рассказали, что в период сезонных скидок тратят деньги осознанно — смотрят обзоры, читают отзывы и сравнивают цены. Пятая часть респондентов (18%) признались, что в преддверии распродаж привыкли планировать траты, чтобы не выйти за рамки бюджета. Десятая часть жителей Приволжского федерального округа (10%) составляют виш-лист.

Что выбирают жители Приволжского федерального округа — бренды или скидки

Треть жителей Приволжского федерального округа (35%) признались, что во время распродаж не обращают внимание на бренды. Четверть опрошенных (26%) готовы приобрести продукцию марки, которую раньше не покупали, если цена привлекательная. Еще 28% респондентов выбирают бренды, к которым привыкли, но иногда готовы рассмотреть что-то новое. И одиннадцатая часть потребителей (11%) остаются верны любимым брендам, даже если нет скидок.

Как жители Приволжского федерального округа узнают о распродажах

Большинство жителей Приволжского федерального округа (54%) узнают о предстоящих ноябрьских распродажах и специальных предложениях из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями. Для трети респондентов (38%) основной источник информации — реклама в социальных сетях, еще 28% доверяют рекомендациям коллег, друзей и родственников. 27% опрошенных признаются, что увидели рекламу по телевидению, и столько же (27%) — в поисковой выдаче. Еще 14% узнали о скидках из наружной рекламы.