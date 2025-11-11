Не только код: эксперты Авито приедут в Самару, чтобы рассказать о дизайне, исследованиях и креативе в IT

16+
В ноябре технологическая платформа Авито отправляется в образовательный тур "Люмино" — серию офлайн-встреч в университетах четырёх городов России: Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска и Владивостока. В Самаре мероприятие пройдет 12 ноября в Самарском государственном университете (СамГУ). Эксперты компании поделятся опытом и расскажут, как креатив, исследования и дизайн придают технологии форму и смысл. Проект является частью образовательных инициатив Авито, направленных на развитие технологического сообщества и поддержку молодых специалистов.

Название "Люмино" происходит от термина luminosity — в искусстве и дизайне это приём, в центре которого — сияние или свет. Этот образ отражает идею проекта: делиться светом опыта и вдохновения с теми, кто только начинает свой профессиональный путь. Спикеры — эксперты Авито, у которых за плечами богатый карьерный опыт — поделятся историей своего профессионального пути, особенностями работы в крупной компании, советами, как находить баланс между работой и личной жизнью, а также о профессиях, которые формируют технологии за пределами кода: продуктовые дизайнеры, UX-исследователи, UX-редакторы и арт-директора.

Встречи пройдут в формате открытых диалогов и мастер-классов. Студенты смогут задать вопросы о карьере, работе в IT и будущем технологий — и получить честные ответы от практиков. "Люмино" помогает увидеть, как устроена технологическая компания изнутри: от исследований и дизайна до креатива и редактурной работы. На лекциях студенты также смогут познакомиться с корпоративной культурой Авито и понять, как она вдохновляет сотрудников создавать масштабные проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему.

Проект будет интересен не только будущим дизайнерам или исследователям, но и всем, кто хочет понять, как создаются цифровые продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.

Спикеры лекции в СамГУ:

— Андрей Тарасов, дизайн-директор Авито,

— Дмитрий Коротевский, коммуникационный арт-директор,

— Ксения Гаврилова, руководитель группы дизайна продукта,

— Алексей Моторов, главный редактор,

— Наталия Спрогис, директор департамента UX Research.

"Почти половину стандартной продуктовой команды в IT-компании составляют дизайнеры, исследователи и редакторы. В этих профессиях много творчества и искренней заботы о пользователях — делать сервисы удобнее, понятнее, красивее. В них приходят сильные ребята из лучших вузов страны, но часто окольными путями: про такие роли в IT мало знают и редко видят в них очевидный карьерный трек. Мы хотим это изменить — начать прямой диалог с лучшими студентами, показать, сколько важной и интересной работы есть в наших креативных профессиях в IT, и вскоре встретить этих ребят уже в роли коллег", — Андрей Тарасов, дизайн-директор Авито.

Зарегистрироваться и узнать больше о туре "Люмино" можно по ссылке.

