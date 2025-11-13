"Северсталь" запускает первый центр инжиниринга с фокусом на коммерческий результат для клиентов

16+
"Северсталь" объявляет о создании Центра разработки эффективных технологических решений "Северсталь Инжиниринг", который будет работать как открытая платформа для внешних заказчиков. В планах Центра к 2030 году обеспечить своим клиентам совокупный экономический эффект от создания и внедрения новых продуктов и решений не менее 25 млрд рублей.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

"Индустриальная дифференциация сегодня — это способность предлагать клиентам такие технические решения, которые задают новые стандарты для целых отраслей, — отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. — "Северсталь Инжиниринг" станет ключевым инструментом реализации этих задач — не только внутренним подразделением компании, а открытым экспертным ресурсом, ориентированным на усиление коммерческого результата каждого нашего клиента в меняющихся экономических условиях".

"Северсталь Инжиниринг" будет обеспечивать полный цикл разработки технических решений: от исследований и инжиниринга до вывода продуктов на рынок и клиентского сопровождения. Компания будет заниматься созданием импортозамещающих продуктов, повышением эффективности промышленных процессов, разработкой нормативной документации, комплексной технической поддержкой, внедрением и развитием цифровых сервисов. Это позволит клиентам усилить конкурентные преимущества их продукции, внедрить новые технологии, повысить сквозную эффективность бизнеса и найти новые рыночные ниши.

В Центре планируется сформировать команду численностью порядка 150 специалистов — инженеров, технологов, специалистов по внедрению решений и проектировщиков различных направлений, обладающих кросс-функциональными компетенциями. Также по партнерской модели работы планируется привлечь к сотрудничеству большое количество научных институтов и производственных предприятий, что позволит использовать их лабораторную и промышленную базу, задействовать их исследовательский и производственный потенциал на контрактной основе.

Ключевым отличием Центра является глубинная техническая и коммерчески ориентированная экспертиза, строящаяся на гарантированном экономическом результате для каждого клиента.

За последние пять лет "Северсталь" разработала более 300 новых продуктов и решений для машиностроения, строительства и энергетики, которые опробовали и начали использовать более 2500 клиентов. Теперь эта экспертиза станет доступна компаниям любого масштаба — от крупных промышленных холдингов до малого и среднего бизнеса.

"Наша ключевая задача на ближайшие пять лет — масштабировать портфель проектов в пять раз и обеспечить клиентам экономический эффект не менее 25 млрд рублей, — подчеркнул Петр Мишнев, директор "Северсталь Инжиниринг". — "Северсталь Инжиниринг" станет научно-техническим партнёром, который помогает повысить эффективность бизнеса за счёт внедрения инноваций, прогрессивных решений, сервисов и консультационного сопровождения на всех этапах с гарантированным результатом. Это принципиально новая модель работы в металлургии — когда центр инжиниринга может выступить драйвером роста эффективности и конкурентоспособности для всей промышленности страны".

Мишнев Петр Александрович,

Директор "Северсталь Инжиниринг"

Дата рождения: 02.01.1981

Образование: Череповецкий государственный университет, специальность "Обработка металлов давлением" (2003); кандидат наук, Центральный НИИ черной металлургии им. И. П. Бардина (2012); программа Chief Technology Officer, UC Berkeley (2020).

В компании "Северсталь" с 2002 года: прошел путь от рабочего (пришел на ЧерМК загрузчиком термических печей производства холоднокатаного листа, затем стал вальцовщиком в цехе гнутых профилей) до генерального директора Центра разработки эффективных технологических решений "Северсталь Инжиниринг".

Награды: Премия Правительства РФ в области науки и техники (2011), лауреат премии академика И. П. Бардина (2008, 2012, 2017), почетная грамота Минпромторга РФ

Ключевые достижения:

  • За последние 5 лет под его руководством и с его участием было разработано более 300 новых продуктов и решений для машиностроения, строительства и энергетики, которые опробовали и начали использовать более 2500 клиентов, что обеспечило клиентам совокупный экономический эффект от их внедрения порядка 10 млрд рублей.
  • Идеолог внедрения систем аттестации и цифровизации работы с качеством продукции. В том числе применения систем машинного зрения, нейронных сетей в металлургии, что позволило снизить процент брака на производстве с 23,57% до 7,34%.
  • Автор 56 патентов и 28 рационализаторских предложений

Экспертные темы

  • Технологическая независимость России: импортозамещение и развитие отечественных материалов
  • Инновационная экономика: от исследований к коммерциализации технологий
  • Цифровая трансформация промышленности как драйвер эффективности
  • Управление R& D и полный цикл разработок: от исследований до вывода на рынок
  • Создание экосистемы инноваций в производстве
  • Стратегия развития конкурентоспособности российской металлургии
  • Технологические решения для критической инфраструктуры (энергетика, газопровод)
