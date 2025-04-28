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Югория заняла 2-е место в Национальном конкурсе корпоративных календарей "Серебряные нити — 2025"

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23-25 апреля 2025 года в Москве состоялся первый в России Национальный Конкурс корпоративных медиа "Серебряные нити", который является частью современного информационного пространства и традиционно поддерживается бизнес-сообществом.

Фото: предоставлено ГСК "Югория"

Югория представила на конкурс корпоративный календарь "ЮГОРИЯ. В сердце твоего региона", созданный командой департамента маркетинга без привлечения внешних специалистов и агентств. Идея календаря объединила печатный и интерактивный форматы: календарь содержит кьюар-код с переходом на лендинг, который представляет собой туристический гид по городам России: здесь размещена интересная информация о каждом городе и собраны полезные советы для путешественников. Быть представленными на 12 полосах удостоились лучшие 12 филиалов компании по итогам 2024 года.

В течение двух дней на территории "Технограда" проходил календарный воркшоп, на котором участники конкурса презентовали и защищали проекты, а жюри оценивало идею, дизайн и конструктив календарей компаний-участников. В конкурсе приняли участие более 20 компаний из 9 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Приднестровья, которые представили почти 35 проектов в 8 различных номинациях. Среди участников были такие компании как ООО "Балтийский лизинг", ООО "Газпром переработка", АО "Транснефть - Диаскан" и многие другие.

25 апреля были объявлены победители. Календарь Югории получил высокие оценки жюри и занял 2 место в номинации "Высокий уровень решения брендинг-задач".

"Мы благодарим организаторов и жюри конкурса за признание работы нашей команды. Сегодня Югория — это компания федерального масштаба, офисы которой работают более чем в 67 регионах России от Владивостока до Калининграда. Это стало нашей отправной точкой при разработке концепции календаря. Но также мы хотели создать полезный и удобный в использовании продукт, который будет иметь практическое применение. Этого удалось добиться за счет включения в контекст проекта интерактивного лендинга по городам", — прокомментировала директор департамента маркетинга Югории Элеонора Марталлер.

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