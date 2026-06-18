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На Авито увеличили пакет поддержки предпринимателей на 40%

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На Авито увеличили объём бонусной поддержки предпринимателей с 21 тыс. бонусов до 30 тыс., а также добавили новые креативные возможности для продвижения. О расширении совместной с Минэкономразвития программы поддержки малого и среднего бизнеса было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме.

Партнерская программа Минэкономразвития России и технологической платформы Авито действует с 2023 года. За это время ее возможностями воспользовались 7 тыс. предпринимателей по всей России. Благодаря предоставляемым бонусам на продвижение участники смогли увеличить охват аудитории, расширить клиентскую базу и повысить выручку. Реализация программы осуществляется на базе Центров "Мой бизнес", а оператором выступает Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес — мои возможности".

"Сегодня цифровые платформы занимают важное место в развитии российской экономики и предпринимательства. По оценкам экспертов, оборот товаров и услуг через маркетплейсы и электронные площадки уже превышает 5% ВВП России. При этом платформенные решения создают для бизнеса дополнительные возможности для роста: снижают стоимость привлечения клиентов в среднем на 35%, способствуют увеличению выручки на 45% и позволяют существенно расширять географию продаж. Поэтому Минэкономразвития России уделяет особое внимание совершенствованию взаимодействия между цифровыми платформами и сектором МСП. Одним из важных направлений этой работы является развитие партнерских программ, которые помогают предпринимателям получать доступ к востребованным сервисам, инструментам продвижения и новым возможностям для развития своего дела", — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Предприниматели в категориях "Товары" и "Услуги" смогут получить до 30 тыс. бонусов на продвижение объявлений. Их можно использовать для повышения видимости предложений на платформе и привлечения новых клиентов.

Главное нововведение программы — теперь предпринимателям доступно дополнительно до 10 тыс. бонусов на запуск кампаний через Авито Рекламу. Средства можно направить на баннерные размещения, интеграции в ленте рекомендаций и другие охватные форматы.

Как отмечают в Минэкономразвития России, так как креативность сегодня — новая точка роста бизнеса, то в программу были интегрированы инструменты, которые позволят компаниям увеличить узнаваемость бренда. Предприниматели смогут привлекать внимание аудитории к компании, формировать устойчивый спрос, повышать лояльность клиентов и усиливать своё присутствие на рынке.

"Мы видим, что предприниматели всё чаще используют Авито не только как площадку для продаж, но и как инструмент развития бизнеса. Многие уже работают над узнаваемостью бренда, выстраивают долгосрочные отношения с клиентами и ищут новые способы рассказать о себе аудитории. Поэтому в новом этапе программы наряду с привычными инструментами привлечения спроса мы добавили возможности для медийного продвижения. Это поможет малому и среднему бизнесу увереннее конкурировать за внимание аудитории наравне с крупными игроками", — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Данная программа — не единственный совместный проект Минэкономразвития России и Авито. Компания также принимала участие в реализации инициатив "ПредприниМама" — предакселератора по развитию женского предпринимательства, а также "Серебряный старт" — программы, направленной на поддержку граждан серебряного возраста в начале предпринимательской деятельности.

"В рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обозначил стратегическую задачу — обеспечить плавный, "бесшовный" переход бизнеса между стадиями развития: от самозанятости к статусу индивидуального предпринимателя, а затем к полноценной компании, использующей преимущества корпоративного управления. Существенную роль в этом процессе будут играть цифровые платформы", — отметила Татьяна Илюшникова.

Для участия в программе и получения бонусов необходимо обратиться в один из региональных центров "Мой бизнес", которые работают по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", или подать заявку онлайн.

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