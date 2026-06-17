Авито Авто: самарцы чаще всего сдают в трейд-ин LADA, Kia и Hyundai

О том, какие автомобили самарские дилеры получают от клиентов чаще всего, рассказал Николай Дробушевич, руководитель бизнес-направления "Автохаб" в Авито Авто.

В 2026 году трейд-ин остается одним из ключевых каналов пополнения складов дилеров. По данным Авито Авто, в целом по России на него приходилось около 33% поступлений автомобилей. Средняя цена выкупа в трейд-ин составила 1 млн рублей. Еще около 12% — доля трейд-апа и 30% стока — комиссионные продажи, доля которых за год увеличилась на 3 п. п. На выкуп "с улицы" приходится около 21% пополнения складов.

"Трейд-ин традиционно остается главным каналом пополнения стока дилеров, который напрямую коррелирует с восстанавливающимися продажами новых автомобилей. При этом актуальность "комиссии" в последние годы заметно выросла во многом благодаря тому, что этот канал пополнения стока не требует оборотного капитала для постановки автомобиля на склад. Вместе с этим мы видим, что "выкуп с улицы" достаточно сильно зависит от ключевой ставки, и постепенное ее снижение оживляет этот канал пополнения стока", — комментирует данные по России Николай Дробушевич.

В модельном ряду LADA безусловным лидером по обмену у дилеров стал седан Granta — на него приходится 38% от всех сдаваемых в трейд-ин автомобилей бренда. За ним следуют LADA Vesta с долей 26%, LADA Kalina (12%), кроссовер LADA XRAY (7%) и седан LADA Priora (6%).

Если рассматривать структуру трейд-ина Kia, то здесь уверенно доминирует седан Rio с долей 42% от общего объема марки. Далее следуют модели Sportage (17%), Ceed (12%), Cerato (9%) и Soul (6%).

У Hyundai наиболее востребованным в трейд-ине оказался бестселлер Solaris — 41% от общего объема марки. Следом расположился кроссовер Creta (21%).

"Рост спроса на кроссоверы и внедорожники с пробегом в целом по России (+27% за год) закономерно приводит к увеличению доли авто повышенной проходимости в структуре трейд-ина", — дополняет Николай Дробушевич.

В общем зачете моделей, наиболее востребованных у дилеров при обмене, лидирует LADA Granta с долей 11%. Далее следует LADA Vesta (8%), замыкает тройку Kia Rio (4%). В топ-10 вошли: LADA Kalina (4%), Hyundai Solaris (3%), LADA XRAY (2%), LADA Priora (2%), Renault Duster (2%), Chevrolet Niva (2%) и Kia Sportage (2%).