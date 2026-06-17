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Самара возвращает памятник Александру II

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Власти Самарской области приняли решение восстановить памятник императору Александру II, демонтированный в 1918 году. Об этом стало известно 8 июня в ходе подписания соглашения о включении региона в федеральный проект "Императорский маршрут".

Инициатива восстановления монумента, открытого в Самаре в 1889 году, получила поддержку губернатора Вячеслава Федорищева и генерального директора холдинга "Акрон" Павла Морозова. Глава региона пообещал подойти к вопросу "бережно". Место установки памятника пока не определено.

По мнению кандидата исторических наук, доцента Марии Румянцевой, восстановление памятника устанавливает историческую справедливость. "Этот император многое сделал для России. Но в СССР его деяния были забыты, а в постсоветский период ему уделяли меньше внимания, чем Николаю II", − отметила она.

Оригинальный памятник, созданный архитектором Владимиром Шервудом − автором здания Государственного исторического музея в Москве, − был открыт 30 августа 1889 года на Алексеевской площади (ныне − площадь Революции). Инициатором установки выступил общественный деятель Петр Алабин. На постаменте разместили четыре барельефа, символизирующих ключевые события правления императора: освобождение крестьян, покорение Кавказа, освобождение славян от турецкого ига и присоединение Средней Азии. В 1918 году памятник демонтировали, а в 1927-м на его месте установили памятник Ленину.

"Александр II не зря получил прозвище Освободитель. Самарский памятник императору как раз подчеркивал его деяния: отмена крепостного права, помощь братским славянским народам в борьбе с османским владычеством… Его реформы определили будущий облик России на последующие полвека, способствовали ее технологическому прорыву и вернули ей статус сверхдержавы того времени. А некоторые из них влияют на нашу жизнь до сих пор", − добавила Румянцева.

Проект "Императорский маршрут" курируют фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Минэкономразвития РФ.

В январе 2026 года на здании бывшего Дворянского собрания (ул. Алексея Толстого, 50) открыли и освятили памятную доску. Ее установили в честь визита Александра II в Самару 29 августа 1871 года и приурочили к 175-летию Самарской губернии.

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