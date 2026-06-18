Авито Работа начинает сотрудничество с ИРПО в сфере профобразования

"Данные Авито Работы наглядно демонстрируют растущий интерес молодёжи к получению профессиональных навыков и раннему старту карьеры. Например, в Дальневосточном федеральном округе средняя зарплата в вакансиях с требованием СПО без опыта выросла на 24% и достигла 83 068 руб/мес. Выпускники колледжей востребованы: сфера документооборота показывает рост зарплатных предложений на 49%, HR-сфера — на 26%, продажи — на 13%. В рамках партнёрства с ИРПО мы планируем не только участвовать в организации профильных мероприятий, но и делиться нашей аналитикой для лучшего понимания кадровых трендов. Общая цель — не просто закрывать вакансии, а создавать устойчивую систему подготовки и привлечения талантливых молодых специалистов в колледжи и на предприятия страны", — комментирует Павел Тихонов, директор по работе с государственными органами Авито Работы.

В рамках сотрудничества запланированы организация совместных конференций, презентаций и конкурсов, а также информационный обмен и повышение информированности граждан о программах активной политики занятости. Особое внимание будет уделено формированию благоприятного общественного мнения о рабочих профессиях и освещению совместных проектов в средствах массовой информации.

"Система СПО сегодня — главный кадровый драйвер страны. По прогнозам Минтруда, в ближайшие семь лет 66% спроса на рынке труда будет приходиться именно на специалистов со средним профессиональным образованием. Более того, согласно нашим социологическим исследованиям, уже сейчас для 57% работодателей выпускники колледжей и вузов востребованы на равных, а почти четверть компаний прямо заявляют, что СПО для них — приоритет. Соглашение с Авито Работой — это инструмент, который расширяет возможности анализа системы образования и рынка труда под запрос экономики. Объединяя экспертизу ИРПО и цифровые сервисы Авито Работы, мы сможем быстрее предлагать проектные решения, направленные на сокращение дистанции между запросом бизнеса и предложением системы образования", — отметил Сергей Кожевников, ректор ИРПО.