На набережной Самары открыта неделя бесплатных кинопоказов

Показы будут проходить ежедневно с 17 по 22 июня. В программу вошли картины разных жанров и эпох — от легендарных советских фильмов до современных российских и зарубежных проектов. Отдельный день будет отведён семейному просмотру, а завершится кинонеделя специальной программой, посвященной Дню памяти и скорби.

Расписание показов:

17 июня

17:30 — "И на камнях растут деревья" (12+);

20:00 — "Там, где сердце" (18+).

18 июня

18:00 — "Человек. Ракета. Полет двух сердец" (12+);

18:40 — "Весна на Заречной улице" (12+);

20:20 — "Временные трудности" (12+).

19 июня

17:30 — "Берегись автомобиля" (12+);

19:15 — "5 сантиметров в секунду" (12+);

20:20 — "Метро" (18+).

20 июня

17:00 — "Три тополя на Плющихе" (12+);

18:30 — "Закусочная на колесах" (12+);

20:30 — "Иллюзия обмана 2" (12+).

21 июня

16:30 — "Белоснежка и семь гномов" (0+);

18:05 — "Приключения Буратино" (0+);

20:30 — "Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра" (12+).

22 июня

17:30 — "Алексеевские журавли" (12+);

18:00 — "Блиндаж" (16+);

20:10 — "Семь верст до рассвета" (16+).

Вход на все сеансы свободный.