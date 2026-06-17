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Авито: каждый второй житель ПФО носит умные часы или фитнес-браслет

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Умные часы, умное кольцо или фитнес-браслет есть у 47% жителей ПФО. Регулярно ими пользуются 23%, время от времени — 15%. Ещё у 10% устройство есть, но пользуются им редко. Завести такой гаджет планируют 16% опрошенных. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как они выбирают умные часы, кольца и фитнес-браслеты.

Чаще всего на покупку такого устройства закладывают от 3 001 до 7 000 рублей — так ответили 37% опрошенных. Ещё 20% рассчитывают на сумму от 7 001 до 15 000 рублей, 21% — до 3 000 рублей. Средний чек на покупку составляет около 10 013 рублей.

Сколько вы потратили или планируете потратить на такое устройство?

Бюджет

Доля ответов респондентов, %

До 3 000 рублей

21%

От 3 001 до 7 000 рублей

37%

От 7 001 до 15 000 рублей

20%

От 15 001 до 30 000 рублей

10%

От 30 001 до 50 000 рублей

3%

Свыше 50 000 рублей

2%

Главная причина покупки фитнес-трекера — желание следить за физической активностью: шагами, калориями и другими показателями. Так ответили 43% респондентов. Контролировать здоровье — пульс, сон или давление — хотят 37%. Ещё 27% покупают или планируют купить устройство, чтобы получать уведомления с телефона.

Также фитнес-трекеры помогают в дисциплине: 16% покупают устройство, чтобы лучше контролировать себя, 14% — чтобы эффективнее заниматься спортом. Для части опрошенных покупка связана с подарком — так ответили 16%.

Самые нужные функции фитнес-трекеров — подсчёт шагов, уведомления и звонки. Подсчёт шагов важен для 54% опрошенных, уведомления и звонки — для 38%, измерение давления — для 36%. Также в список востребованных функций вошли пульсоксиметр и измерение пульса (34%), контроль стресса и уровня кислорода в крови (20%), мониторинг сна (16%).

Для чего вы приобрели или планируете приобрести это устройство?

Функция

Доля ответов респондентов, %

Следить за физической активностью

43%

Контролировать здоровье

37%

Получать уведомления с телефона

27%

Дисциплинировать себя

16%

Подарили

16%

Заниматься спортом эффективнее

14%

Это модно и стильно

11%

Сбросить вес

9%

Посоветовали друзья или родственники

9%

Видел (а) рекламу и заинтересовался (лась)

7%

Врач рекомендовал следить за показателями

6%

Среди тех, кто пользуется фитнес-трекерами, 27% говорят, что устройство дисциплинирует. Ещё 16% стали заметно активнее, столько же отмечают, что гаджет мотивирует заниматься спортом. 11% стали больше следить за сном, ещё 11% говорят, что контроль показателей помогает лучше следить за пульсом и давлением.

Онлайн-реклама так или иначе влияет на выбор умных часов и фитнес-браслетов у большинства опрошенных. Рекламу называют одним из главных факторов выбора 13%, ещё 29% учитывают её наряду с другими. Почти треть (29%) обращает на рекламные предложения внимание время от времени. Ещё 29% при выборе ориентируются на другие факторы.

Релевантную рекламу фитнес-трекеров и умных часов жители ПФО замечают в том числе на площадках электронной коммерции. Для таких устройств важна возможность быстро сравнить модели, функции и цену перед покупкой.

"Фитнес-трекеры и умные часы выбирают под конкретные ежедневные задачи: считать шаги, получать уведомления и звонки, следить за отдельными показателями. Для 27% пользователей устройство помогает держать дисциплину, поэтому при выборе важны понятные функции, цена и возможность сравнить разные модели. В таких сценариях особенно важны площадки, где человек уже изучает предложения и может перейти к покупке. Для брендов Авито становится одним из таких каналов — здесь можно быть заметными для аудитории, которая уже выбирает устройство", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнёрств.

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