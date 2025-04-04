16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито запускает новый набор на стажировки для ИТ-специалистов

Читали: 16

Российская ИТ-компания Авито объявляет о начале сбора заявок на стажировки для аналитиков и разработчиков. Программы рассчитаны для студентов от 3 курса и выше, а также специалистов с небольшим опытом, которые хотят вырасти до уровня джуниоров всего за шесть месяцев. По итогам стажировки участники смогут претендовать на постоянную работу в компании: в Авито более 75% стажёров продолжают работать и развиваться внутри команды, в этом году компания планирует нанять около 500 специалистов через стажерские программы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Стажировка для аналитиков предполагает погружение в задачи аналитической команды, причем развить стажерам предстоит не только технические навыки, например проведение A/B тестов, работу с BI-инструментами и библиотеками Python, но и стратегическое бизнес-мышление. Сбор заявок на программу открыт — до 6 апреля включительно.

Стажировка для разработчиков пройдет по трем направления: backend, frontend и QA. Компетенции и задачи по ним будут разные, так, от backend-разработчика потребуются базовый опыт работы в Golang и знания SQL, для frontend — знакомство с JavaScript и React, а QA-инженеру нужно знать методы и подходы тестирования и уметь писать тесты на одном из языков Python, Java, Go или JavaScript. Сбор заявок — до 10 апреля включительно.

Этапы отбора включают тестирование и видеоинтервью, а также два собеседования, с HR-специалистом и руководителем команды и техническим экспертом, для разработчиков также предусмотрено тестовое задание.

Минимальная занятость на стажировке — 25 часов в неделю. Будущие аналитики и разработчики смогут выбрать наиболее удобный формат работы: очно, удалённо или гибрид. У каждого стажёра будет опытный наставник, и участники стажировок смогут полноценно включиться в работу команд, а компания компенсирует питание и выдаст необходимую для работы технику.

"Авито — прежде всего ИТ-компания. У нас работает 370 команд разработки, это более 2,7 тысяч разработчиков, которые каждый день пишут более 3 млн строк кода и делают более 3 тысяч улучшений сервиса в день, а все решения принимаются с опорой на данные. Мы видим огромную потребность в технических специалистах в аналитике и разработке, которых мы готовы обучать и развивать внутри компании", — отмечает Татьяна Сёмина, руководитель направления по работе с молодёжью в Авито.

Согласно новой стратегии Авито по внедрению генеративного искусственного интеллекта (GenAI), компания намерена инвестировать около 12 млрд рублей в разработки в этой области. Для поддержки масштабного внедрения ИИ потребуются новые специалисты — 3000 специалистов компания планирует подготовить к 2028 году в партнерстве с ведущими вузами.

Версия для печати

В России и мире

Авито запускает новый набор на стажировки для ИТ-специалистов

Российская ИТ-компания Авито объявляет о начале сбора заявок на стажировки для аналитиков и разработчиков. Программы рассчитаны для студентов от 3 курса и выше, а также специалистов с небольшим опытом, которые хотят вырасти до уровня джуниоров всего за шесть месяцев. По итогам стажировки участники смогут претендовать на постоянную работу в компании: в Авито более 75% стажёров продолжают работать и развиваться внутри команды, в этом году компания планирует нанять около 500 специалистов через стажерские программы.

Авито Работа и Росатом представили исследование о мотивации специалистов рабочих профессий

2 апреля в Екатеринбурге, в рамках Деловой программы Чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2025, было представлено совместное исследование Авито Работы и Корпоративной Академии Росатома о мотивации специалистов рабочих профессий. Аналитики опросили более 6 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, какие факторы играют ключевую роль при выборе работодателя.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Алина Нацевич: "В университете я встретила людей, которые поддерживают меня и которым можно довериться"

Студентка третьего курса факультета систем радиосвязи и радиотехники Алина Нацевич получила стипендию губернатора Самарской области и стала победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ 2022" в номинации "Мисс зрительских симпатий". В 2024 году Алина приняла участие в сеансе радиосвязи с экипажем российского сегмента Международной космической станции в режиме реального времени. Об этом и многом другом девушка рассказала в интервью.

В селе под Сызранью мотоциклист врезался в столб и погиб

В четверг, 27 марта, в 14:35 возле дома № 25 по ул. Полевой в с. Рамено Сызранского района 41-летний водитель мотоцикла Fireguard допустил наезд на световую опору и погиб, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Он и она