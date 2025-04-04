Авито запускает новый набор на стажировки для ИТ-специалистов

Стажировка для аналитиков предполагает погружение в задачи аналитической команды, причем развить стажерам предстоит не только технические навыки, например проведение A/B тестов, работу с BI-инструментами и библиотеками Python, но и стратегическое бизнес-мышление. Сбор заявок на программу открыт — до 6 апреля включительно.

Стажировка для разработчиков пройдет по трем направления: backend, frontend и QA. Компетенции и задачи по ним будут разные, так, от backend-разработчика потребуются базовый опыт работы в Golang и знания SQL, для frontend — знакомство с JavaScript и React, а QA-инженеру нужно знать методы и подходы тестирования и уметь писать тесты на одном из языков Python, Java, Go или JavaScript. Сбор заявок — до 10 апреля включительно.

Этапы отбора включают тестирование и видеоинтервью, а также два собеседования, с HR-специалистом и руководителем команды и техническим экспертом, для разработчиков также предусмотрено тестовое задание.

Минимальная занятость на стажировке — 25 часов в неделю. Будущие аналитики и разработчики смогут выбрать наиболее удобный формат работы: очно, удалённо или гибрид. У каждого стажёра будет опытный наставник, и участники стажировок смогут полноценно включиться в работу команд, а компания компенсирует питание и выдаст необходимую для работы технику.

"Авито — прежде всего ИТ-компания. У нас работает 370 команд разработки, это более 2,7 тысяч разработчиков, которые каждый день пишут более 3 млн строк кода и делают более 3 тысяч улучшений сервиса в день, а все решения принимаются с опорой на данные. Мы видим огромную потребность в технических специалистах в аналитике и разработке, которых мы готовы обучать и развивать внутри компании", — отмечает Татьяна Сёмина, руководитель направления по работе с молодёжью в Авито.

Согласно новой стратегии Авито по внедрению генеративного искусственного интеллекта (GenAI), компания намерена инвестировать около 12 млрд рублей в разработки в этой области. Для поддержки масштабного внедрения ИИ потребуются новые специалисты — 3000 специалистов компания планирует подготовить к 2028 году в партнерстве с ведущими вузами.