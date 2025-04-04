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Авито Услуги запустили сервис подписки для мастеров красоты

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На платформе Авито Услуги появился новый сервис подписки "Мастер Про" для частных мастеров, предоставляющих услуги в сфере красоты и здоровья. Новый инструмент расширяет возможности оформления предложений: позволяет добавлять больше фото и видео, скрывает конкурентов из карточки объявления, а также предлагает дополнительные возможности для коммуникации с клиентами — автоответы и рассылки скидок.

Подписка упрощает работу мастеров с платформой и помогает выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами. В сфере бьюти-услуг визуальный контент играет ключевую роль, а расширенные возможности для фото- и видеопрезентации позволяют демонстрировать услуги и укреплять доверие аудитории.

По данным Авито Услуг, в Самаре в I квартале 2025 года спрос на услуги мастеров по ресницам и бровям вырос на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а спрос на услуги парикмахеров увеличился на 15%. Эти данные говорят об актуальности нового функционала, который поможет предпринимателям выделиться на фоне растущего спроса и конкуренции.

После подключения подписки мастера смогут добавить в объявление до 30 фотографий, видеоролик. Также в объявлениях исполнителей с подключенной подпиской будут скрыты рекомендации других специалистов, которые обычно отображаются внизу страницы. Для улучшения коммуникации с клиентами доступны функции настройки автоответов в мессенджере и возможность запускать до 15 рассылок со специальными предложениями потенциальным заказчикам.

Сейчас подписка доступна только для частных мастеров, предоставляющих бьюти-услуги на платформе. В дальнейшем компания планирует развивать инструмент для салонов красоты, а также в других категориях услуг.

Игорь Санников, руководитель категорий "Красота" и "Здоровье" на Авито Услугах:

"На Авито Услугах размещено более 500 тысяч объявлений по услугам в сфере красоты и здоровья — это одни из наиболее востребованных категорий на платформе. При этом количество исполнителей, предлагающих свои услуги, за год выросло на 15%. Мы понимаем, что для развития своего дела частным мастерам нужны доступные инструменты, которые помогут не только привлечь новых клиентов, но и улучшить взаимодействие с существующими. Новая подписка — это комплексное решение для повышения эффективности работы и клиентской базы, которое объединяет самые востребованные функции для частных мастеров красоты".

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