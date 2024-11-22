Книжку судят по обложке: начинающий дизайнер — творческий путь и преодоление артблока

— Как ты пришла к тому, что хочешь выбрать дизайн в качестве своей основной профессии?

— Скажем так: с детства мне очень нравилось заниматься творчеством. Хотелось запечатлеть основную суть увиденного на долгие годы, что нельзя в полной мере сделать с помощью фотоаппарата. В прошлом я увлекалась фотографией, у меня была профессиональный фотоаппарат, с которым я ходила на прогулку вечерами. Фотографировала дворы, уличных животных, вывески магазинов — фотографии получались живыми, в этом нет сомнений. Однако чего-то не хватало, словно мне было недостаточно той реальной картинки, которую давала мне действительность происходящего. Я поняла, что самый привлекательный для меня вариант профессии стал графический дизайн, если я хочу дальше продвигать себя в творчестве. В сфере дизайна я смогу продолжить реализацию своего творческого потенциала.

— Какой формат оказания услуг в сфере дизайна тебе больше всего подходит?

— Я все-таки выберу фриланс, это касается не только дизайна. В первую очередь из-за гибкости графика, так как ранее уже работала через официальное трудоустройство, что напрочь убивало во мне желание просыпаться по утрам. Я из тех ребят, кому пришлось пройти через тернии работы в общепите, где ты находишься на смене от звонка до звонка, а то и больше. Как раз тогда я задумалась о том, что в будущем буду только на дистанционке, а моя профессия не будет связана с однотипными каждодневными задачами. Я считаю себя достаточно свободолюбивым человеком и предпочитаю работать в умеренном и комфортном для себя темпе. Есть свои минусы в виде нестабильного оклада, но для меня гораздо важнее иметь гибкий график, чтобы не схватить выгорание.

— На каких площадках ты находишь клиентов?

— В основном это биржи фриланса, плюс тот же любимый всеми авито. В поддержку последнего скажу, что клиент идет ко мне напрямую, без посредников и комиссии сервисов по поиску исполнителей, но и конкуренция больше. Ранее оказывала услуги на иностранных площадках, заказы там были поинтереснее, в какой-то степени даже абсурднее. У меня умеренно-базовые познания в английском языке, поэтому переводчик стал моим лучшим другом, но с ним тоже было тяжеловато из-за сленга, иногда теряла смысл, из-за чего путала и себя, и заказчика.

— Соблюдаешь ли ты определённый стиль в своих работах?

— Я замечаю, что мой стиль может сильно колебаться из одной крайности в другую. Больше всего это проявляется в противостоянии минимализма и загруженности и в палитре подобранных оттенков — тусклые и яркие цвета чередуются день за днем, в зависимости от моего настроения. Поэтому отвечу так: и да, и нет. В работе это больше зависит от технического задания, которого ты должен придерживаться как специалист, ведь ты помогаешь другому человеку воплотить его идею. Я могу подсказать, как будет лучше, как сделать картинку привлекательнее, но отговаривать от начальной идеи не стану.

— Получается, что твой стиль перекликается с твоим эмоциональным состоянием?

— Именно так. Конечно, с заказчиками приходится соблюдать определенный стиль по техническому заданию, но в своих проектах я могу дать волю фантазии. Я хочу, чтобы человек, смотрящий на мои работы, смог почувствовать то же самое, что и я. Возможно даже найти свою интерпретацию. Я беру свое вдохновение из игр, музыки, фильмов, событий, происходящих в моей жизни, поэтому в моих работах можно часто найти небольшие пасхалки, то есть отсылки к тому или иному продукту творчества других авторов.

— Что можешь сказать о своих заказчиках? Были ли интересные случаи?

— Все люди разные, я стараюсь учитывать это. Что касается интересных случаев, один раз мне написал мужчина, представившись агентом развивающейся компании, связанной с гейм-дизайном. Он долго упрашивал меня о сотрудничестве, и я решила посмотреть на тестовое задание ради интереса. В тестовом задании были примеры работ, это были рулетки и слоты, которые обычно светятся в рекламе букмекерских контор. Оказалось, что это представитель нелегального онлайн-казино, одного из многих в интернете. Помню, даже смотрела разоблачения на них у одного из блоггеров, стиль баннера ну очень похож на тот, который был в ТЗ. Бывают и такие заказы, но я не рискую за них браться, особенно без предоплаты.

— Сколько времени у тебя занимает один проект?

— Если это просто фирменный стиль, в который входит условно логотип, визитка, баннер, то проект может занимать около суток. Плюс ещё зависит от того, начнет ли клиент вносить правки. Если проект очень крупный, в который входит полностью витрина, логотип, фирменный стиль, мутборд с журналом, то может потребоваться неделя. Каждый специалист сам назначает сроки, в которые ему удобно сдать проект. От себя скажу, что все зависит от настроения, если я чувствую, что ловлю артблок, то есть выгорание, я не буду брать горящие заказы, если на то не будет веской причины.

— Как ты считаешь, дизайн сейчас востребован?

— Да, он всегда был востребован. Сейчас многие компании нуждаются в оформлении фирменного стиля, на тех же маркетплейсах мы видим множество инфографик — результаты работы дизайнеров. Качественный дизайн помогает продвигать свой продукт на широкую аудиторию. Ранее я работала на пункте выдачи заказов, где мне так или иначе приходилось рассматривать карточки товаров перед тем, как выдать заказ клиенту. Дизайн решает многое, люди смотрят на картинку и уже потом решают, нужен ли им этот товар или нет.

— Где ты обучалась дизайну?

— В Самарском государственном колледже. Но я бы не сказала, что колледж дал мне необходимую базу для старта, скорее все мои начинания держались только на моем энтузиазме: изучении бесплатных курсов, наблюдении за опытными дизайнерами и так далее. Если у тебя не лежит душа к дизайну, то никакой колледж тебе не поможет, особенно тот, в котором училась я. Но и совсем забывать о технической составляющей нельзя, ибо дизайн это не только про творчество, бабочек и радуге, но и о тотальном полыхании, когда не можешь разобраться в структуре, выборе программ и их интерфейсе. Без подготовки все же никуда.

— Есть ли планы перейти на новый уровень?

— Конечно. Я бы снова хотела оказывать услуги на иностранных площадках, но пока такой возможности нет. В моих планах развиваться дальше, чтобы иметь необходимый багаж знаний и навыков, которые необходимы опытному дизайнеру. Я бы хотела слетать в Японию, так вышло, что именно эта страна является постоянным источником моего вдохновения. Может у многих, кто рос в нулевых, Япония ассоциируется с теми самыми бешеными абсурдными рекламами, но у нее есть обратная сторона, поверьте. Это красота традиций и блеск вывесок мегаполисов в одном флаконе.

— Какие еще у тебя имеются источники вдохновения?

— Одно слово — пинтерест. Это творческая площадка, где разные люди могут делиться понравившимися изображениями. Думаю, с него и началась моя история с дизайном. Мы с подругой давно увлекаемся рисованием и подписаны друг на друга, часто отправляем в общий чат понравившиеся рисунки. Как-то так получилось, что пошли по смежным профессиям, а привычка осталась. А тогда еще мы еще не подозревали, что эти разноцветные коллажи из картинок положат то самое начало, станут призывам к действию — заниматься любимым делом, которое когда-то казалось недостижимой мечтой.