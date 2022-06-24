Прогулка по Татарстану

Рәхим итегез! Или по-русски, добро пожаловать. Сейчас мы перенесёмся с вами в один из самых чистых и красивых городов России — Казань. Но сначала, маленький экскурс.

Казань — столица Республики Татарстан, среди уроженцев этого города встретились такие знаменитости, как: актриса Чулпан Хаматова, фигуристка Камила Валиева, а также певица МакSим. И да, именно отсюда приходят ваши заказы с KazanExpress.

Если у вас закралась мысль, что это всё, то вы глубоко ошибаетесь, Казань приготовила для своих гостей много интересного, с чем сейчас мы вас и ознакомим.

Как уже было упомянуто ранее, это один из самых чистых городов России. Гуляя по улицам Казани, вы не увидите мусора и не почувствуете неприятного запаха пыли, который зачастую присутствует во многих городах. Здесь действительно можно наслаждаться опрятностью города и его несомненной красотой.

А теперь прогуляемся по городу и начнём с самой узнаваемой достопримечательности — Кремль.

На территории Кремля находятся несколько безумно красивых локаций, такие как главная мечеть, изображаемая на многочисленных открытках и фотокарточках и башня Сююмбике, о которой есть драматичная легенда.

Согласно этой легенде, после того как Иван Грозный покорил Казань и въехал в город, он увидел татарскую принцессу Сююмбике и был поражён ее красотой.

Она настолько сильно ему понравилась, что он решил на ней жениться. Однако царица Татарии (раньше именно так назывался Татарстан) поставила свои условия, Иван Грозный должен был соорудить высокую башню за неделю, иначе она не выйдет за него замуж. По прошествии 7 дней, башню построили, Сююмбике поднялась на седьмой ярус, чтобы ещё раз посмотреть на Казань и попрощаться с ней перед тем, как она отправится в Москву.

Но вместо того, чтобы просто попрощаться с городом, она бросилась вниз, и согласно легенде не погибла, а превратилась в белого лебедя и улетела. Кроме этой легенды есть версия, что она именно разбилась, потому что выбрала смерть на своей Родине, вместо замужества и проживания в Москве.

Теперь во время экскурсий свободным девушкам предлагают дотронуться до стен башни и попросить у принцессы о суженом, о котором та мечтает.

Загадав желание и полюбовавшись на мечеть, мы отправляемся на самую весёлую и туристическую улицу Казани — пешеходную улицу Баумана. Именно там вы столкнётесь с ростовыми куклами, уличными музыкантами и огромным количеством баров и ресторанов и, здесь вы можете встретить знаменитый памятник коту Казанскому, вальяжно лежавшему на алюминиевом пуфике. Если энтузиазм движет вами, а ноги не остановить, то чуть ниже вы дойдёте прямо до символического центра-компаса "Нулевой меридиан" — памятного знака "Географического центра Казани", где вы сможете узнать расстояние от Казани до Мекки, Пекина, Москвы, Рима, Аляски и даже до Северного Полюса!

Ещё не устали? Тогда приглашаем вас за город, чтобы показать самые лакомые места, которые приготовила красавица-Казань.

Первыми на пути нам встречаются Голубые озёра, которые ещё называют "жемчужиной Казани". Они славятся не только своей неописуемой красотой, но и целебными свойствами. Если у вас появилось желание искупаться там, можете не дожидаться лета, так как температура воды и зимой и летом составляет 4 ⁰C.

Помимо озёр, в этом месте можно прогуляться по лесу и встретить красивую беседку с не менее красивым видом.

Наша следующая локация — Раифский Богородицкий мужской монастырь или, как его называют местные — Раифа. На территории монастыря действует четыре храма: собор, освящённый в честь иконы Божией Матери "Грузинская", храм, освящённый в честь Преподобных отцов в Раифе и Синае избиенных, собор во имя Живоначальной Троицы и надвратный храм, освящённый в честь Архангела Михаила. Каждый храм, подверженный реставрации оставил в себе что-то своё, родное: кирпич, положенный криво, первая доска, поставленная каркасом и многие другие детали, которые ни в коем случае не заменят новыми, чтобы не утратить дух истории.

И последним местом, которое мы посетим, будет древний город Болгар. Первое упоминание о нём было не позднее X века. Именно здесь вы сможете встретить руины, сохранившиеся со времён завоевания территории монголами. Ханский дворец, чёрная и белая палаты, мавзолеи — всё это вы можете посмотреть, потрогать и ощутить там. Если вы думаете, что весь Болгар состоит из руин, спешим вас обрадовать. Наверняка все знают знаменитый Тадж-Махал. Все о нём слышали, но мало кто видел. Татарстан исполняет мечты! На территории Болгар красуется Белая Мечеть, которая до удивления похожа на знаменитейшую достопримечательность Индии. Местные в шутку называют её татарским Тадж-Махалом и, несомненно, гордятся своим достоянием.

Вот такая она — Казань. Чистая, красивая, богатая интересными местами, а главное — дружелюбная.