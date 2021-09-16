С чем у вас ассоциируется город Самара? Наверняка с Волгой, танцами на набережной, салютами над Ладьей, с легендарным жигулевским пивом, с самой большой площадью в Европе и т. д., а если одним словом, то — с курортом. Также называется и бренд героини моей сегодняшней статьи, Анны Райку: "Не передать слова, как я люблю Самару, правда, только летнюю. Мой бренд "Самара — город-курорт" пропитан любовью, солнечным настроением и добротой".

История

Познакомимся поближе с Аней. Заниматься одеждой она начала ещё в 2015 году, когда являлась ученицей Самарского Опорного Университета, факультета "Экономика и управление на предприятиях ТЭК". Именно тогда у неё родилась идея создавать свои вещи. Будучи студенткой второго курса Аня и ее одногруппники сделали партию свитшотов с надписью "Политех". Вся коллекция мгновенно разлетелась по всему университету, поэтому ребята решили повторить дизайн на разноцветных майках и продавали их перед студвесной. В мае 2016 года одежду уже можно было приобрести в магазине "Сила спорта" в ТЦ Вертикаль. Так, небольшое хобби превратилась в бизнес.

Идея

"Изначально идея что-то создать (именно одежду) мне пришла после того, как я поняла, что обладаю большой аудиторией студентов СамГТУ среди подписчиков в Инстаграме. Я поняла, что смогу раскрутить себя как бренд ещё больше и смогу сделать так, чтобы меня запомнили. Хотелось что-то оставить после себя".

Создание бренда "Самара — город-курорт"

"На создание футболок "Самара — город-курорт" меня вдохновил мой муж. Оставались свободные футболки после коллекции "Политех" и он предложил придумать новый логотип и выставляться на ВолгаФесте 2017. После двухнедельного мозгового штурма мы поняли, что многие ребята любят Самару за то, что она похожа на место отдыха, так родилось название "Самара — город-курорт". На том фестивале мы отлично запатентовали себя, наш бренд понравился и запомнился многим".

Лето 2018 подарило самарскому мерчу большую известность. В связи с чемпионатом по футболу в нашем городе проходило ещё больше мероприятий и маркетов, на многих из которых представлялись коллекции семьи Райку. Ребята постоянно обновляли ассортимент и цветовую гамму одежды, также стали делать яркие наклейки и открытки с изображениями известных достопримечательностей Самары. Особо знаковыми за то лето стали мероприятие "Самара — город курорт" в студии "Аквариум" с фотографом, ведущим, классной музыкой и подарками, которое организовывала сама Аня, а также городской маркет, на котором девушка смогла познакомиться с Дмитрием Азаровым и Еленой Лапушкиной, и подарить им свои майки.

2019 год для волжский дизайнеров начался с новогоднего маркета, к которому была подготовлена новая коллекция: майки, толстовки с надписью "СМРГРДКРРТ" и удобный утепленный костюм бордового цвета. Бренд стал выставляться в магазинах Inspire и Все Другое, а в сентябре в продажу поступили еще и органические бутылки с фирменным логотипом. "Я горжусь тем, что все больше людей становятся обладателями нашего бренда. Я верю в то, что пока я всей душой люблю это дело и нахожу вдохновение, моим покупателям будет нравиться то, что я для них делаю".

Что сейчас

Ребята продолжают развиваться и работать. В ассортименте бренда появились шорты, штаны, спортивные костюмы, майки для детей (шьются по индивидуальным меркам), сумки-шопперы, худи с логотипов друзей и футболки с принтом тайдай.

В 2020 году, во время пандемии, как у Ани с мужем, так и у самого бренда все было хорошо: поступали заказы, шились коллекции, создавались новые принты, проводились мероприятия и многочисленные мастер-классы, например, по освоению техники тайдай в загородном парке или по кастомизации своих любимых футболок. Также ребята проводили гаражную распродажу на летней веранде бара "Турбаза Ветерок", где "за первые два часа было куплено уже больше 20 позиций" и участвовали в маркете от "Кутюр Базар".

В преддверии зимних праздников бренд "Самара — город-курорт" запустил продажу новогодних боксов. "Это социальный проект по поддержке локальных производителей. Внутри: баночка меда с морской солью и фисташкой, свечка из натурального пчелиного воска в виде елочки, два кусочка натурального мыла ручной работы новогодней формы, зимний эко-крем для рук, лимитированная партия наших кружек и совместных открыток с "Курмышами". Это не миниатюры, не промо-продукция, а полноценные товары!" Также зимой сделали внутри толстовок вкладку-маску, потому что пандемия никак не уходит из наших жизней и без масок никуда. Создали уникальные костюмы в одном экземпляре и придумали коллаборацию с брендом "Волга мама".

Весной 2021 года расхламляли шкафы своих подписчиков из социальных сетей: "Они могли принести свои старые вещи нам, а мы их кастомизировали". Это была первая айпсаклинг-коллекция, то есть полностью вторичное использование старых вещей. Делали подарочные боксы к праздникам, к 23 февраля и 8 марта создали коллекцию трехцветных ствитшотов SMR x LIMITED VIP LUXURY RESORT & SPA, придумали худи "СМРГРДКРРТ" с чёрным лого и с начесом, которые не оставляют катышков.

Еще этой весной произошло одно из самых главных событий в жизни бренда — 21 апреля ребята переехали в офис по адресу Куйбышева 128. В честь этого проводился клиентский день, на котором все могли не только приобрести вещи бренда, покушать, пофотографироваться, отдохнуть и пообщаться с Аней в приятной обстановке.

Лето — всегда жаркий сезон для бренда. "Футболки постоянно кончались, а мы все шили и шили новые партии", проводились различные акции и конкурсы, в очередной раз были на Волга-Фесте, который прошел на 100% и превзошел все ожидания по продажам и новым знакомствам, также создали новую кастомную, творчески уникальную коллекцияю Смр & dmlsad. В конце июля вся команда приняла участие в фотопроекте с Лапой и приютом Лакшми, где снимали самарских волонтеров и питомцев приюта. "Важность съёмки — передать почему волонтёр крут, вне зависимости от того, где он принимает участие, вне всех рамок и стереотипов про них. Ты важен — потому что не стоишь на месте и продолжаешь что-то делать, принимаешь участие, становишься частью новой команды, помогаешь и развиваешься. Фотопроект посвящен людям, которые помогают, а в особенности животным в приютах".

"У нас многое меняется: появляются новые сотрудники, бренд начинает коллабиться с творческими людьми, мы пытаемся придумать что-то уникальное, а может и вообще скоро наш лого поменяем. Нам ценно, что вы остаётесь с нами в любых ситуациях, видите процесс работы, верите в нас. Мы хотим, чтобы вы не стеснялись приходить к нам, покупки были удобными и у нас вы всегда бы могли найти что-то нужное".

В чем успех

Аня Райку изначально знала, на какую целевую аудиторию она шьёт изделия. Это "модные и классные девчонки, которые хотят себе маечку на лето", а также ребята, которые хотят купить Самарский мерч на городских фестивалях. Благодаря своей известности в университете и раскрученной страничке в инстаграме Аню знали очень многие ребята и хотели приобрести именно ее вещи. К слову, у девушки всегда была своя точная стратегия, по которой она развивала бренд. "Моя политика такова, что все деньги, которые мне приносит инстаграм, я вкладываю в его развитие. С майками то же самое: всё, что мне приносит бренд "Самара — город-курорт", я инвестирую в него же".

В настоящее время бренд стал известен не только среди самарской молодежи, но и в других городах, поэтому приезжие нередко покупают продукцию семьи Райку в качестве сувенира или подарка. Футболки "Самара — город-курорт" знают, любят и постоянно пишут о них! Стало модных делать фотографии в волжских майках в других городах и странах. Так, в инстаграме бренда нередко можно увидеть фотографии покупателей в майках с геолокацией в Валенсии, Минске, Амстердаме, Барселоне, Крыму, Кипре, Ирландии, на Мальдивах и даже на Эльбрусе.

"Если бы Юра Дудь спросил у меня: "В чем сила?" накануне запуска коллекции, я бы ответила: "В простоте!". Согласны?"