Катание на экстремальных аттракционах может вызвать смертельный приступ даже у подростков — терапевт ВСК

27.07.2026 13:19 Читали 12

Одним из самых любимых видов активностей у взрослых и детей, особенно в период летних каникул, всегда было катание на аттракционах. Однако экстремальное развлечение может закончиться серьезными проблемами со здоровьем, предупреждает Анастасия Канева, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Американские горки, карусели с резким вращением и свободным падением можно рассматривать как мощный стрессовый фактор. Организм включает режим защиты: вырабатываются гормоны, которые сужают сосуды, увеличивают частоту сердечных сокращений и артериальное давление; активируются факторы свертывания крови. Поэтому при наличии ряда заболеваний избыточная реакция на стресс может вызвать инсульт и инфаркт миокарда.

Экстремальные аттракционы противопоказаны людям с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, в организме могут происходить изменения, о которых человеку неизвестно — к ним относятся аневризмы и атеросклероз сосудов головного мозга. Поэтому проблемы со здоровьем после посещения луна-парка могут возникнуть даже у, на первый взгляд, здорового человека. Например, был случай, когда 37-летняя женщина обратилась в клинику с жалобами на изменение походки и повышенное артериальное давление в течение двух дней. В результате был выявлен инсульт в области мозжечка. Похожий инцидент произошел уже с 16-летним подростком, который почувствовал головокружение в течение 10 минут, затем потерял способность ходить, возникли трудности с глотанием. В итоге был диагностирован инсульт из-за разрыва внутренней оболочки сосуда, питающего головной мозг. В обоих примерах причиной недуга стало катание на аттракционах.

Чтобы минимизировать риски при общем недомогании после катания на аттракционе, следует отдохнуть и отложить любые активности. Если вскоре появились стойкие симптомы — асимметрия лица, слабость в одной руке, потеря силы, нарушение речи, головокружение, нарушение походки и движений, жгучие или давящие боли за грудиной более 20 минут, тошнота и рвота без облегчения — необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. До приезда бригады врачей рекомендуется по возможности надеть удобную одежду, лечь с возвышенным положением головы, контролировать артериальное давление и пульс.

"Лето и каникулы — сезон возможностей для того, чтобы дать телу заряд энергии. Посещение аквапарков и луна-парков, несомненно, хороший вариант для активного отдыха, но следует оценить риски для здоровья и выбрать менее экстремальные горки и карусели. Даже если у человека нет хронических заболеваний, стоит посещать не более 1-2 экстремальных аттракционов за день", — Анастасия Канева, Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.