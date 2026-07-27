16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Катание на экстремальных аттракционах может вызвать смертельный приступ даже у подростков — терапевт ВСК

Читали 12

Одним из самых любимых видов активностей у взрослых и детей, особенно в период летних каникул, всегда было катание на аттракционах. Однако экстремальное развлечение может закончиться серьезными проблемами со здоровьем, предупреждает Анастасия Канева, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Американские горки, карусели с резким вращением и свободным падением можно рассматривать как мощный стрессовый фактор. Организм включает режим защиты: вырабатываются гормоны, которые сужают сосуды, увеличивают частоту сердечных сокращений и артериальное давление; активируются факторы свертывания крови. Поэтому при наличии ряда заболеваний избыточная реакция на стресс может вызвать инсульт и инфаркт миокарда.

Экстремальные аттракционы противопоказаны людям с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, в организме могут происходить изменения, о которых человеку неизвестно — к ним относятся аневризмы и атеросклероз сосудов головного мозга. Поэтому проблемы со здоровьем после посещения луна-парка могут возникнуть даже у, на первый взгляд, здорового человека. Например, был случай, когда 37-летняя женщина обратилась в клинику с жалобами на изменение походки и повышенное артериальное давление в течение двух дней. В результате был выявлен инсульт в области мозжечка. Похожий инцидент произошел уже с 16-летним подростком, который почувствовал головокружение в течение 10 минут, затем потерял способность ходить, возникли трудности с глотанием. В итоге был диагностирован инсульт из-за разрыва внутренней оболочки сосуда, питающего головной мозг. В обоих примерах причиной недуга стало катание на аттракционах.

Чтобы минимизировать риски при общем недомогании после катания на аттракционе, следует отдохнуть и отложить любые активности. Если вскоре появились стойкие симптомы — асимметрия лица, слабость в одной руке, потеря силы, нарушение речи, головокружение, нарушение походки и движений, жгучие или давящие боли за грудиной более 20 минут, тошнота и рвота без облегчения — необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. До приезда бригады врачей рекомендуется по возможности надеть удобную одежду, лечь с возвышенным положением головы, контролировать артериальное давление и пульс.

"Лето и каникулы — сезон возможностей для того, чтобы дать телу заряд энергии. Посещение аквапарков и луна-парков, несомненно, хороший вариант для активного отдыха, но следует оценить риски для здоровья и выбрать менее экстремальные горки и карусели. Даже если у человека нет хронических заболеваний, стоит посещать не более 1-2 экстремальных аттракционов за день", — Анастасия Канева, Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 27 июля 2026
Катание на экстремальных аттракционах может вызвать смертельный приступ даже у подростков — терапевт ВСК

В России и мире

"Ростелеком" провел турнир "Безопасный интернет" в самарском центре "Волжанин"

"Ростелеком" организовал турнир по настольной игре "Безопасный интернет" в загородном оздоровительном центре "Волжанин" Самарской области. В интеллектуальном состязании приняли участие более 40 детей от 7 до 11 лет.

Александр Живайкин разъяснил федеральные решения по поддержке ветеранов СВО и семей погибших: что изменится на местах

Госдума приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы готовились при активном участии партии "Единая Россия".

Культура и стиль

Юлия Снигирь передала эстафету мужу: главную роль в продолжении франшизы "Фишер" сыграет Евгений Цыганов

Начались съемки четвертого сезона франшизы "Фишер" для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар. Напомним, что роль следователя в третьей части проекта сыграла актриса Юлия Снигирь, супруга Цыганова. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами триллера <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-4-year-2023" target="_blank">"Фишер. Черный проспект"</a> (18+) стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали самый первый сезон франшизы.

Салом, Wink — онлайн-кинотеатр пришел в Таджикистан

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) объявляет о начале работы в Республике Таджикистан. Первым партнером Wink в стране станет крупнейший мобильный оператор "МегаФон Таджикистан", абонентам которого сейчас доступны специальные условия на подписку.

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

Живайкин: "Цены на продукты будут проверять по всей цепочке — от поставщика до кассы"

В Госдуме рассматривают законопроект, предложенный "Единой Россией" о мониторинге за ценами на продукты не только в магазине, но и по всей цепочке — от поставщика до кассы. Чтобы в момент резкого подорожания было понятно, где именно цена "поехала" вверх и кто её разогнал.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она