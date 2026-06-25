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ВСК в Самаре выплатила около ста тысяч рублей за квартиру, пострадавшую от атаки БПЛА

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Страховой Дом ВСК выплатил 93 тысячи рублей владельцу квартиры в Самаре, пострадавшей в результате падения беспилотного летательного аппарата. Страховой случай урегулирован в рамках коробочного продукта "Метражи", в который был включен риск защиты от атак БПЛА.

Инцидент, повлекший повреждение отделки квартиры клиента ВСК, произошел весной 2026 года. После обращения собственника в страховую компанию сразу же на следующий день эксперты провели осмотр пострадавшего жилья. На лоджиях и в жилой комнате были зафиксированы повреждения, характерные для взрывной волны и механического воздействия обломков: трещины на оконных блоках, разрушение остекления и прочее.

Около двух недель клиенту понадобилось на сбор документов. Для получения выплаты по аналогичным страховым событиям необходимо предоставить следующий набор документов: договор страхования, паспорт, банковские реквизиты, документ на право собственности (свидетельство или выписка ЕГРН) и постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о признании потерпевшим (сроки выдачи постановления о признании потерпевшим регламентированы и не зависят от страховой компании — это позволяет следственным органам качественно зафиксировать все обстоятельства происшествия).

После предоставления полного пакета документов заявление ушло на рассмотрение, и в течение недели выплата поступила на счет клиента. От момента обращения в компанию до выплаты прошло менее трех недель.

Директор Самарского филиала Страхового Дома ВСК Рушана Гильфанова отметила, что компания одной из первых на рынке включила риск защиты от беспилотных летательных аппаратов в полисы страхования квартиры и уже производит выплаты по нему. "Жители региона всё активнее добавляют эту опцию в полис страхования квартиры. Наши менеджеры и агенты при личной консультации всегда рекомендуют клиентам добавлять эту важную опцию при оформлении страхового полиса. Цена страховки при включении защиты от БПЛА повышается в среднем на 15%. Например, стандартный полис страхования квартиры по программе "Метражи" в ВСК на 6 млн рублей (5 млн рублей — конструктив, 1 млн рублей — отделка) по базовому пакету рисков стоит 4 516 рублей. С опцией защиты от боевых БПЛА — 5 419 рублей. Доплата составляет меньше тысячи рублей, а уровень страховой защиты становится принципиально иным", — подчеркнула Рушана Гильфанова.

Полис страхования квартиры — простой и надежный инструмент защиты жилья, позволяющий включить риск защиты от воздействия БПЛА как непосредственно при оформлении договора страхования, так и путем заключения дополнительного соглашения к уже действующему полису.

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