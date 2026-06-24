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Авито открывает набор на магистерские программы по ML и продакт-менеджменту

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Технологическая платформа Авито объявила старт набора на совместные программы с МФТИ ("Прикладное машинное обучение и анализ данных") и с ФКН НИУ ВШЭ ("Машинное обучение (ML) в цифровом продукте"), нацеленные на подготовку специалистов, которые смогут применять технологии машинного обучения для решения бизнес-задач и создания продуктов.

В основе всех программ — реальные задачи и кейсы Авито, а в подготовке материалов участвовали более 300 сотрудников. Особенность всех магистратур — часть занятий ведут эксперты компании. Они будут делиться опытом разработки, запуска и управления сервисами, которыми каждый день пользуются миллионы людей.

В рамках учебного плана студенты будут осваивать востребованные навыки, начиная от классического ML и компьютерного зрения до рекомендательных систем и генеративного ИИ. Программы рассчитаны на выпускников бакалавриата математических, технических и экономических специальностей, которые хотят углубленно изучать машинное обучение.

Магистратура "Управление продуктом в IT-бизнесе" в ВШБ НИУ ВШЭ опирается на матрицу компетенций продакт-менеджера в Авито и охватывает всё управление цифровыми продуктами — от аналитики и пользовательских исследований до бизнес-моделей и работы с данными. Цель программы — подготовить продактов уровня middle, которые умеют вести сложные продукты, опираясь на аналитику и инфраструктуру IT-бизнеса. В учебном процессе упор сделан на практику — студенты будут разбирать реальные кейсы и учиться создавать собственные продукты.

"Когда бизнес инвестирует в высшее образование, выигрывают все: студенты получают прикладные навыки, работодатели — готовых специалистов, а индустрия — сильный кадровый потенциал. Но важно вкладываться системно — приносить в вузы реальные задачи, данные и экспертизу. Такой подход позволяет растить специалистов, которые знакомы с актуальными практиками рынка и готовы решать рабочие задачи с первых месяцев работы. Востребованность наших программ подтверждают результаты — за последние два года обучение на образовательных проектах Авито прошли более 1000 студентов", — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления работы с молодежью в Авито.

Сейчас Авито реализует 12 программ высшего образования, включая магистратуры, специализации для 3-4 курсов и грантовые образовательные программы. В течение 5 лет компания планирует обучить на своих образовательных программах более 7500 студентов.

Больше информации о магистратурах можно найти на сайтах:

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