ИТ-холдинг Т1 и ITFB Group создали цифровых сотрудников для бизнес-процессов

10.06.2026 16:54 Читали 23

ИТ-холдинг Т1 интегрировал платформу для создания ИИ-агентов "Агентум ИИ" от ITFB Group в собственную CRM-платформу "Модус". Это позволяет предприятиям на базе единой информационной системы создавать и управлять ИИ-агентами (цифровыми сотрудниками), которые могут быть задействованы во всех возможных сценариях работы с клиентом, а также как ассистенты сотрудников организации.

В числе задействованных модулей "Модус" — корпоративные продажи, ценообразование и управление продуктовым каталогом, обработка обращений, маркетинговые кампании, анализ взаимодействия с клиентами и эффективности бизнеса, полный цикл взыскания, а также процессы привлечения и удержания клиентов. Контакт-центр выступает одним из примеров, где преимущества интеграции уже подтверждены на практике.

В рамках объединённого решения CRM-платформа "Модус" сохраняет роль центральной инфраструктуры: здесь хранятся данные о клиентах, выстраиваются бизнес-процессы, идет управление каналами коммуникаций (телефония, мессенджеры, чат, электронная почта) и контролируется качество обслуживания, метрики SLA. Платформа "Агентум ИИ" становится слоем исполнения — средой, где создаются, обучаются и оркестрируются ИИ-агенты на базе больших языковых моделей (LLM), включая отечественные и open-source модели с локальным развертыванием, настраиваются сценарии поведения и отслеживается логика принятия решений. Связка между системами реализована через слой MCP (Model Context Protocol), который предоставляет каждому агенту "рабочее место" — доступ к данным клиента, внутренним системам и бизнес-логике, а также обеспечивает безопасный доступ к данным на основе ролевой модели.

Интеграция поддерживает несколько форматов работы. В ассистирующем режиме ("суфлёр") ИИ-агент в реальном времени анализирует диалог и предлагает оператору готовый ответ, оставляя финальное решение за человеком — это критично для регулируемых отраслей (финансы, страхование). В полностью автоматическом режиме агент может самостоятельно обрабатывать обращения, выполнять кросс-продажи, инициировать маркетинговые кампании или корректировать продуктовый каталог на основе заданных правил. При этом возможно создание ансамблей специализированных агентов, например, один отвечает за консультацию, другой — за допродажу, третий — за контроль качества. Поведение агентов управляется через промпты на естественном языке, что позволяет методологам и бизнес-пользователям настраивать их без участия разработчиков. Полный цикл обучения одного агента занимает один-два дня, а все его действия и "рассуждения" фиксируются в CRM для последующего контроля и доубучения.

"Мы видим запрос рынка на предсказуемое и безопасное внедрение ИИ. Партнёрство с ITFB Group позволяет нашим заказчикам не выбирать между мощью LLM и контролем качества — они получают и то, и другое. Умные помощники, работающие на платформе "Агентум", действуют в контуре корпоративных данных и регламентов, а их поведение прозрачно для владельца бизнес-процесса. При этом масштабировать цифровых сотрудников можно так же быстро, как и добавлять новые модули в CRM", — комментирует Владимир Вигура, директор дивизиона корпоративных продуктов ИТ-холдинга Т1

"Агентум ИИ" — это полноценная производственная среда для агентной автоматизации. Интеграция с платформой "Модус" даёт заказчикам уникальную возможность разворачивать ИИ-агентов не "рядом" с CRM, а внутри неё — с доступом к реальным данным и процессам. Мы уже видим результаты: сокращение ручного труда продавцов по вводу данных в CRM до 60%, рост конверсии лидов в сделку на 15%, снижение нагрузки на контакт-центр на 35% без потери качества", — комментирует Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.