Главным тренером ХК "Лада" стал Павел Зубов

09.06.2026 13:30 Читали 4

Хоккейный клуб "Лада" представил обновленный тренерский штаб команды. Главным тренером назначен Павел Зубов.

Тренеры нападающих — Игорь Горбенко, Николай Золотухин. Тренер защитников — Владимир Чебатуркин. Тренер вратарей — Ильдар Давыдов. Тренер по ОФП — Станислав Колпаков.

Павел Зубов воспитанник тольяттинского хоккея. В составе "Лады", выступая на позиции защитника, он дважды становился чемпионом России (1994, 1996).

В ходе игровой карьеры также выступал за следующие клубы:

ЦСК ВВС (Самара), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Тупело Ти-Рекс" (США), "Энергия" (Кемерово), "Нефтяник" (Альметьевск), "Металлург" (Жлобин, Беларусь), "Зауралье" (Курган), "Ермак" (Ангарск).

Тренерскую карьеру начал в 2009 году. Работал тренером и главным тренером "Металлурга" (Жлобин) и "Сибири" (Новосибирск), а также входил в тренерские штабы "Локомотива" (Ярославль) и "Ак Барса" (Казань).

Сезон 2025/2026 начинал в тренерском штабе "Лады", после чего возглавил "Рязань-ВДВ" (ВХЛ), с которым дошел до ¼ финала Кубка Чемпиона России.

Игорь Горбенко в игровой карьере выступал на позиции нападающего. Играл за клубы:

"Ермак", "Авангард", "Сибирь", "Рубин", "Заполярник" (Норильск), "СКА-Амур" / "Амур", "Мотор", "Самородок".

Тренерскую деятельность ведет с 2004 года. Работал в СДЮШОР "Локомотив", возглавлял команды "Мытищинские Атланты", "Локо", "Капитан", входил в тренерские штабы "Русских Витязей", ЦСКА и "Локомотива".

Сезон 2025/2026 провел в тренерском штабе минского "Динамо".

Николай Золотухин в качестве игрока провел семь сезонов в ВХЛ в составе ангарского "Ермака", является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей.

Также провел два матча в Суперлиге за "Сибирь" (Новосибирск), отметившись одной результативной передачей.

Тренерскую карьеру начал в 2019 году в "Зауралье" (Курган). Работал в "Торосе", "Омских Крыльях" и "Рубине" (Тюмень), с которым стал чемпионом ВХЛ в сезоне 2021/2022.

Сезон 2025/2026 начал в ХК "Норильск", позже продолжил работу в "Рубине".

Владимир Чебатуркин в качестве хоккеиста играл за "Кристалл", "Ак Барс", "Нефтехимик", "Амур", "Чикаго", "Сент-Луис", "Нью-Йорк Айлендерс" и другие клубы. Серебряный призер чемпионата мира среди молодежных команд 1995 года.

Тренерскую карьеру начал в 2009 году в МХК "Мытищинские Атланты", а в 2011 году стал главным тренером команды.

В КХЛ работал ассистентом главного тренера в клубах: "Атлант", "Авангард", ЦСКА (несколько периодов). В 2023 году в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

В ВХЛ занимал пост главного тренера "Звезды" (2018–2022), а также работал ассистентом в "Юнисоне".

Сезон 2025/2026 провел в минском "Динамо".

Ильдар Давыдов начал тренерскую карьеру в системе "Динамо", где в 2014–2017 годах работал с вратарями в хоккейной школе.

С 2019 года продолжил работу в системе клуба на уровне МХЛ. В сезоне 2023/2024 вошел в тренерский штаб "Красной Армии".

Сезон 2025/2026 провел в клубе "Рязань-ВДВ" (ВХЛ) в качестве тренера вратарей.

Станислав Колпаков окончил Воронежскую государственную академию спорта (направление "Физическая культура") и Московскую международную академию по специальности "тренер по физической и функциональной подготовке".

Тренерскую карьеру в хоккее начал в сезоне 2021/2022 в МХК "Крылья Советов", с которым вышел в плей-офф впервые за четыре года.

Затем работал в МХК "Академия Михайлова", где команда вышла в "Золотой" дивизион МХЛ.

Сезон 2024/2025 начал в "Югре", позже продолжил работу в "Торосе". Сезон 2025/2026 провел в тренерском штабе "Рязань-ВДВ".