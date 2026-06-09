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СМИ: "Крылья" планируют подписать Артема Дзюбу

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Руководство ФК "Крылья Советов" решительно настроено подписать нападающего Артема Дзюбу, пишет Mash на спорте.

По информации издания, Дзюба может подписать контракт с самарским клубом в ближайшее время.

Главная цель — хотят усилить зону атаки. "Потому что имеющиеся в составе игроки на эти позиции не справляются со своей ролью — ни один из них не забил за год больше пяти голов в РПЛ", — пишет издание.

Дзюба выступал за "Акрон" с 2024 г. и покинул клуб по истечению контракта. Ранее СМИ писали, что нападающий перейдет в "Родину". 

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Назад. 09 июня 2026
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