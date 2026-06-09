В Самаре мужчину судят за смерть жены в ДТП с люксовым Mercedes

09.06.2026 11:00 Читали 6

Более полутора лет назад на пересечении улиц Вольской и Воронежской столкнулись Mercedes Benz GLK 250 и Renault Sandero. В результате 60-летняя пассажирка последнего из-за множества повреждений головы и тела скончалась на месте происшествия.

В полиции по данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Сушенцова, сидевшего за рулем Renault, а по действиям второго водителя назначили отдельную проверку. Экспертиза ФБУ Самарская ЛСЭ показала, что определить скорость движения Mercedes не представляется возможным из-за отсутствия тормозного следа и видео. В итоге к предпринимателю по фамилии Кротенок, находившемуся за рулем люксовой иномарки, полиция претензии не предъявляла.

После проведения предварительного следствия мужу погибшей было вменено обвинение в несоблюдении правил дорожного движения - не пропустил помеху справа.

По словам обвиняемого, на момент выезда на ул. Воронежскую никакой помехи справа у него не было, и он продолжил движение. Его автомобиль находился в технически исправном состоянии, он соблюдал ПДД и его стаж вождения более 10 лет. Согласно пройденной им сразу после ДТП экспертизы, ни наркотического, ни алкогольного опьянения у него не было зафиксировано.

В ходе расследования защита обратилась за проведением независимой автотехнической экспертизы в другое экспертное учреждение - АНО "ФЭКЦ". И сертифицированный эксперт Алексей Наумов на основании всех материалов и видеозаписей ДТП установил, что скорость Mercedes составляла не менее 95 км\час и этот автомобиль пересекал перекресток на красный запрещающий сигнал светофора.

То, что Mercedes двигался с большой скоростью, видно и по фото с места ДТП, опубликованном полицией в день ДТП - 19 октября 2024 года. Renault после столкновения отбросило на несколько десятков метров и буквально расплющило, а люксовый джип оказался на тротуаре за пешеходным ограждением.

Данная экспертиза не вызвала доверия у следователя и он в 2026 г. дважды выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя Mercedes (первое отменяла прокуратура). При этом в основу обвинения, предъявляемого Сушенцову, следователем положены экспертизы, проведенные в рамках уголовного дела, а заключения независимого эксперта Наумова отвергнуты.

Дело рассматривает Промышленный районный суд Самары. Как пояснил эксперт Алексей Наумов в судебном заседании, существует три способа определения скорости движущегося авто: по видеозаписи, по тормозному следу и с помощью измерения причиненных повреждений. Так как автомобиль Renault хранится в качестве вещественного доказательства, специалист измерил след от удара, причиненный Mercedes, и с помощью таблиц жесткости установил силу воздействия. А далее, исходя из массы Mercedes, рассчитал его скорость в момент столкновения.

"Мы добиваемся признания водителя Рено Сушенцова невиновным в трагическом ДТП, которое унесло жизнь его супруги, - рассказала корреспонденту издания адвокат Александра Карномазова. - Потерпевшие требуют возбуждения уголовного дела в отношении водителя, который двигался по городской дороге с недопустимо высокой скоростью на красный свет, что привело к смерти их матери".