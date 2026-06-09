16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре мужчину судят за смерть жены в ДТП с люксовым Mercedes

Читали 6

Более полутора лет назад на пересечении улиц Вольской и Воронежской столкнулись Mercedes Benz GLK 250 и Renault Sandero. В результате 60-летняя пассажирка последнего из-за множества повреждений головы и тела скончалась на месте происшествия.

В полиции по данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Сушенцова, сидевшего за рулем Renault, а по действиям второго водителя назначили отдельную проверку. Экспертиза ФБУ Самарская ЛСЭ показала, что определить скорость движения Mercedes не представляется возможным из-за отсутствия тормозного следа и видео. В итоге к предпринимателю по фамилии Кротенок, находившемуся за рулем люксовой иномарки, полиция претензии не предъявляла.

После проведения предварительного следствия мужу погибшей было вменено обвинение в несоблюдении правил дорожного движения - не пропустил помеху справа.

По словам обвиняемого, на момент выезда на ул. Воронежскую никакой  помехи справа у него не было, и он продолжил движение. Его автомобиль находился в технически исправном состоянии, он соблюдал ПДД и его стаж вождения более 10 лет. Согласно пройденной им сразу после ДТП экспертизы, ни наркотического, ни алкогольного опьянения у него не было зафиксировано.

В ходе расследования защита обратилась за проведением независимой автотехнической экспертизы в другое экспертное учреждение - АНО "ФЭКЦ". И сертифицированный эксперт Алексей Наумов на основании всех материалов и видеозаписей ДТП установил, что скорость Mercedes составляла не менее 95 км\час и этот автомобиль пересекал перекресток на красный запрещающий сигнал светофора.

То, что Mercedes двигался с большой скоростью, видно и по фото с места ДТП, опубликованном полицией в день ДТП - 19 октября 2024 года. Renault после столкновения отбросило на несколько десятков метров и буквально расплющило, а люксовый джип оказался на тротуаре за пешеходным ограждением.

Данная экспертиза не вызвала доверия у следователя и он в 2026 г. дважды выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя Mercedes (первое отменяла прокуратура). При этом в основу обвинения, предъявляемого Сушенцову, следователем положены экспертизы, проведенные в рамках уголовного дела, а заключения независимого эксперта Наумова отвергнуты.

Дело рассматривает Промышленный районный суд Самары. Как пояснил эксперт Алексей Наумов в судебном заседании, существует три способа определения скорости движущегося авто: по видеозаписи, по тормозному следу и с помощью измерения причиненных повреждений. Так как автомобиль Renault хранится в качестве вещественного доказательства, специалист измерил след от удара, причиненный Mercedes, и с помощью таблиц жесткости установил силу воздействия. А далее, исходя из массы Mercedes, рассчитал его скорость в момент столкновения.

"Мы добиваемся признания водителя Рено Сушенцова невиновным в трагическом ДТП, которое унесло жизнь его супруги, - рассказала корреспонденту издания адвокат Александра Карномазова. - Потерпевшие требуют возбуждения уголовного дела в отношении водителя, который двигался по городской дороге с недопустимо высокой скоростью на красный свет, что привело к смерти их матери".

Версия для печати

Новости

Назад. 09 июня 2026
Сергей Цикалюк на ПМЭФ: важно сформировать перечень требований к компаниям по информационной безопасности
СМИ: "Крылья" планируют подписать Артема Дзюбу
Страховой Дом ВСК и авиакомпания NordStar запустили услугу страхования грузоперевозок
Главным тренером ХК "Лада" стал Павел Зубов
В Самаре мужчину судят за смерть жены в ДТП с люксовым Mercedes
Молодежный форум "иВолга" в этом году проводиться не будет

В России и мире

Авито Работа: в сфере общепита предлагаемые зарплаты выросли на 19%

За первые пять месяцев 2026 года среднее зарплатное предложение в сфере общественного питания выросло на 19% год к году и составило 78 823 руб/мес. О ситуации в индустрии гостеприимства и общепита на сессии "Заменить нельзя, оставить. Почему таланты становятся главным капиталом в эпоху искусственного интеллекта", прошедшей при поддержке компании "Теремок" на ПМЭФ-2026, рассказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Авито Работа начинает сотрудничество с "Клубом молодых промышленников"

Авито Работа и Межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников" заключили соглашение о сотрудничестве: будут совместно поддерживать соискателей и работодателей, а также повышать привлекательность карьеры в промышленности. Документ подписали Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы, и Антон Ковалёв, председатель Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников".

Культура и стиль

Роскошь как фейк: начались съемки сериала "Палево" с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским для Wink

Стартовали съемки первого российского сериала о фейковой роскоши <a href="https://wink.ru/series/palevo-year-2026" target="_blank">"Палево"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в криминальной драме исполнят Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин. Также в проекте снимаются Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие. Режиссером проекта стал Илья Аксенов ("Капельник", "Родные", "Мир! Дружба! Жвачка!").

Лето взяло в руки краски: Wink представляет яркий коктейль премьер июня

На первый летний месяц онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркий коктейль премьер, в котором в правильных пропорциях представлены детективы и комедии, военные и спортивные драмы, приключения и романтика, а также детское кино на каникулы.

Люди

Алексей Лошкарев: "Первоочередное, чем должен овладеть студент, это умение ориентироваться в стеке технологий"

Какие перспективы перед молодыми людьми открывает обучение по разработке видеоигр и мультимедийных приложений? Как в ПГУТИ работают с виртуальной реальностью и какие компетенции нужны для ее создания? Об этом и не только "Цифра" поговорила со старшим преподавателем кафедры информационных систем и технологий Алексеем Лошкаревым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она