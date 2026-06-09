16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сергей Цикалюк на ПМЭФ: важно сформировать перечень требований к компаниям по информационной безопасности

Читали 15

За последнее время российский бизнес столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. Подобные происшествия заставляют предпринимателей пересмотреть стратегию информбезопасности — оценить уровень профессионализма подрядчиков и партнеров, собственные инвестиции в IT-архитектуру, алгоритмы действия для минимизации финансового и репутационного ущерба по итогам хакерских атак. Об этом рассказал Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК, в рамках сессии "Стресс-тест в реальном времени: как не потерять миллиарды при кибератаке", состоявшейся на полях ПМЭФ-2026.

Страховой Дом ВСК выступил партнером сессии "Стресс-тест в реальном времени: как не потерять миллиарды при кибератаке", которая состоялась 4 июня в рамках деловой программы форума ПМЭФ-2026. В дискуссии, посвященной теме кибербезопасности отечественных предприятий, приняли участие Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, Виталий Лютиков, первый заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Модератором сессии выступил Дмитрий Самарцев, директор группы компаний BI.ZONE — партнера ВСК.

В ходе выступления Сергей Цикалюк поделился опытом восстановления компании после кибератаки. На фоне таких инцидентов бизнес перестраивает собственную стратегию информационной безопасности. По мнению Сергея Цикалюка, крупным компаниям не стоит экономить на оптимизации IT-архитектуры и усилении контура кибербезопасности, т. к. впоследствии, в случае кибератаки, это поможет быстрее восстановить внутренние процессы и значительно сократить убытки от простоя.

Кроме того, важным инструментом повышения киберустойчивости бизнеса является страхование киберрисков. Комплексные сервисно-страховые продукты не только создают "подушку безопасности" в виде компенсации ущерба, но и помогают оперативно реагировать на инцидент и сформировать пул партнеров для минимизации последствий кибератаки.

"Сегодня практически никто не верит, что есть организации, которые невозможно взломать. Каждая пятая российская компания скомпрометирована и не знает об этом. Мы сталкиваемся с огромным количеством инцидентов, когда киберпреступники находятся в инфраструктуре более полугода, иногда годы, — отмечает Дмитрий Самарцев, директор группы компаний BI.ZONE. — Ситуацию усугубляет то, что технологии искусственного интеллекта вошли в арсенал злоумышленников. Теперь атаки стали более доступными и масштабируемыми. За 2025 год количество целевых атак, совершенных с применением ИИ, выросло на 93%, а с начала 2026‑го — еще в 3 раза. Чтобы успешно их отражать, необходимо внедрять ИИ в средства защиты и процессы кибербезопасности".

В ВСК базовые направления работы были восстановлены в течение 3 недель — были выстроены коммуникации с регулятором, клиентами и партнерами по теме инцидента, приглашены консультанты по кибербезопасности, восстановлена ИТ-инфраструктура. В аналогичной ситуации компаниями не стоит пытаться все решить самостоятельно — в сегменте информбезопасности сегодня работает множество профессионалов, которые помогут правильно реагировать на требования преступников и избежать повторных эпизодов цифрового шантажа.

"Наша компания на собственном опыте оценила важность вопросов кибербезопасности. По итогам киберинцидента мы сделали для себя три ключевых вывода. Прежде всего, чтобы минимизировать последствия кибератаки — а в современном мире речь идет именно об этом, а не о том, чтобы гарантировано избежать подобных ЧП, — важно формировать пул партнеров. Наличие даже большого штата IT-специалистов внутри компании не так эффективно, т. к. цифровой ландшафт слишком быстро меняется. IT-подразделения компании должны тесно взаимодействовать с внешними консультантами и экспертами. Второе — это открытость и прозрачность бизнеса. Наша компания уже больше 30 лет на рынке, мы ведем открытую коммуникацию с профессиональным сообществом, и для нас было ценно видеть поддержку игроков рынка, предлагающих нам свою зачастую безвозмездную помощь. И третье — важно сформировать перечень требований к компаниям по информационной безопасности", — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 09 июня 2026
Сергей Цикалюк на ПМЭФ: важно сформировать перечень требований к компаниям по информационной безопасности
СМИ: "Крылья" планируют подписать Артема Дзюбу
Страховой Дом ВСК и авиакомпания NordStar запустили услугу страхования грузоперевозок
Главным тренером ХК "Лада" стал Павел Зубов
В Самаре мужчину судят за смерть жены в ДТП с люксовым Mercedes
Молодежный форум "иВолга" в этом году проводиться не будет

В России и мире

Авито Работа: в сфере общепита предлагаемые зарплаты выросли на 19%

За первые пять месяцев 2026 года среднее зарплатное предложение в сфере общественного питания выросло на 19% год к году и составило 78 823 руб/мес. О ситуации в индустрии гостеприимства и общепита на сессии "Заменить нельзя, оставить. Почему таланты становятся главным капиталом в эпоху искусственного интеллекта", прошедшей при поддержке компании "Теремок" на ПМЭФ-2026, рассказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Авито Работа начинает сотрудничество с "Клубом молодых промышленников"

Авито Работа и Межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников" заключили соглашение о сотрудничестве: будут совместно поддерживать соискателей и работодателей, а также повышать привлекательность карьеры в промышленности. Документ подписали Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы, и Антон Ковалёв, председатель Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников".

Культура и стиль

Роскошь как фейк: начались съемки сериала "Палево" с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским для Wink

Стартовали съемки первого российского сериала о фейковой роскоши <a href="https://wink.ru/series/palevo-year-2026" target="_blank">"Палево"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в криминальной драме исполнят Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин. Также в проекте снимаются Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие. Режиссером проекта стал Илья Аксенов ("Капельник", "Родные", "Мир! Дружба! Жвачка!").

Лето взяло в руки краски: Wink представляет яркий коктейль премьер июня

На первый летний месяц онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркий коктейль премьер, в котором в правильных пропорциях представлены детективы и комедии, военные и спортивные драмы, приключения и романтика, а также детское кино на каникулы.

Люди

Алексей Лошкарев: "Первоочередное, чем должен овладеть студент, это умение ориентироваться в стеке технологий"

Какие перспективы перед молодыми людьми открывает обучение по разработке видеоигр и мультимедийных приложений? Как в ПГУТИ работают с виртуальной реальностью и какие компетенции нужны для ее создания? Об этом и не только "Цифра" поговорила со старшим преподавателем кафедры информационных систем и технологий Алексеем Лошкаревым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она