Страховой Дом ВСК и авиакомпания NordStar запустили услугу страхования грузоперевозок

09.06.2026 14:17 Читали 28

Авиакомпания NordStar в партнерстве со Страховым Домом ВСК запустила услугу страхования для грузоотправителей и грузовых агентов перевозчика. Оформление полиса стало доступно при бронировании грузовой емкости, клиенты авиакомпании могут выбрать из двух видов программ в зависимости от набора рисков.

С конца мая 2026 года клиентам авиакомпании NordStar стали доступны страховые программы от ВСК — к услуге перевозки груза можно добавить полис на случай повреждения и потери груза, либо его хищения.

Программа защиты от порчи или пропажи покрывает ущерб в случае нарушения целостности упаковки груза и повреждения его содержимого, а также позволит получить компенсацию при полной или частичной утрате груза. Полис на случай хищения — обеспечивает финансовую защиту от противоправных действий третьих лиц, т. е. кражи содержимого груза. Комплексная страховая защита отправлений позволит клиентам авиакомпании выбрать оптимальный вариант покрытия в зависимости от типа и стоимости груза.

"Авиакомпания NordStar ежегодно перевозит до 3 500 тонн груза и почтовых отправлений в города России. В списке перевозимых товаров продукты питания (в том числе скоропортящиеся товары), медицинские товары, цветы, оборудования и многое другое. Оформление перевозки осуществляется с помощью широкой агентской сети грузовых агентов, каждый из них проверен не одним годом работы и зарекомендовал себя в качестве надежного партнера, который способен взять на себя полный комплекс услуг по оформлению документов, упаковке, хранению и доставке при необходимости. Все этапы, касающиеся непосредственно отправки на воздушном судне, также тщательно контролируются и сопровождаются со стороны авиакомпании — от доставки к борту и погрузки и швартования. Внедрение услуги страхования является логичным следующим этапом по повышению надежности процесса перевозки грузов и компенсирования возможных рисков, вызванных форс-мажорными условиями, на которые ни авиакомпания как грузоперевозчик, ни наши грузовые агенты не могут повлиять. Здесь подключается наш партнер Страховой Дом ВСК, который берет на себя свою часть задачи по обеспечению надежной перевозки груза", — отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

"Мы в ВСК постоянно развиваемся, осваиваем новые для себя ниши, расширяем партнерские связи и продуктовую линейку. Сотрудничество с NordStar станет для нас очередным этапом развития. У ВСК есть обширный опыт взаимодействия с логистическими компаниями, который мы адаптируем для сегмента авиаперевозок. Как и большинство продуктов ВСК, новый полис можно будет оформить буквально в пару кликов — в момент бронирования перевозки. Уверен, продукт будет широко востребован, т. к. фиксированные тарифы и гарантированные выплаты при наступлении страхового случая позволят нашим клиентам минимизировать риски и сократить затраты на логистику", — отметил Антон Чех, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.