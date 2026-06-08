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15000 студентов и преподавателей российских вузов используют решения ИТ-холдинга Т1

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ИТ-холдинг Т1 продолжает развивать партнерство с вузами для сокращения разрыва между академическими знаниями и реальными требованиями ИТ-индустрии к выпускникам. Теперь студентам и преподавателям доступны прикладные ИТ-инструменты, которые использует команда холдинга при реализации ИТ-проектов. К середине 2026 года общее количество пользователей ИТ-решений Т1 в университетской среде превысит 15 000.

39% студентов считают, что образовательные программы в вузах не соответствуют требованиям рынка, столько же отмечают их неактуальность, а треть говорит о недостатке практики и реального опыта. Это подтверждают и работодатели: по данным исследований, почти половина из них (48%) оценивает уровень подготовки выпускников на "тройку", тогда как полностью удовлетворены качеством знаний лишь 1%.

Чтобы усилить практическую подготовку молодых специалистов, ИТ-холдинг Т1 внедряет в вузы ИТ-инструменты, применяемые в бизнесе. Сегодня решения компании используются в 30 учебных заведениях: МАИ, КНИТУ, СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, КубГУ, Самарский университет, РГРТУ, ИжГТУ, МИСИС, Финансовом университете при Правительстве РФ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, НГУ, ННГУ, УрФУ и других. Это платформа разработки ПО "Сфера", платформа для создания ИИ-моделей "Сайбокс", CAE-решение для междисциплинарного инженерного анализа электроники и фотоники "Таумерикс" и платформа корпоративных коммуникаций DION. Эксперты ИТ-холдинга Т1 обучают преподавателей работе с цифровыми инструментами и показывают, как их использовать в образовательном процессе.

"Сегодня ключевая задача бизнеса, вузов и государства — обеспечить синергию академической теории и реальной практики в ИТ-образовании. Мы видим, что такой подход позволяет студентам быстрее осваивать профессиональные навыки и лучше понимать, как устроена индустрия. Использование наших решений в образовательном процессе — это вклад в подготовку специалистов уровня "миддл" и выше уже на этапе обучения", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Студенты технических и ИТ-специальностей используют решения ИТ-холдинга Т1 при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, на практических занятиях, проектных интенсивах и хакатонах. Так, среди них востребована платформа "Сфера", которая помогает управлять полным циклом разработки ПО. Студенты используют таск-трекер "Сфера.Задачи" для организации командной работы, "Сфера.Код" для ревью и хранения кода и "Сфера.Знания" как базу знаний. Это делает обучение максимально приближенным к реальным ИТ-процессам — от постановки задачи до выпуска готового продукта.

Платформа "Сайбокс" используется, как единая среда для прохождения полного цикла ИИ-разработки: от идеи до развертывания промышленного приложения. Другой продукт ИТ-холдинга Т1 "Таумерикс" предназначен для решения сложных инженерных задач в области электроники и фотоники. А удобную систему коммуникаций внутри вузов — от онлайн-лекций до внутреннего общения команд — обеспечивает платформа DION.

"Интеграция современных цифровых инструментов ИТ-холдинга Т1 в образовательный процесс становится одним из определяющих факторов успешного карьерного развития начинающих специалистов. Они позволяют развивать прикладные и востребованные навыки у студентов с самого первого дня учёбы и сразу ориентируют их на реальные задачи бизнеса", — сообщила начальник управления "ИТ-Центр" МАИ Мария Булакина.

"Использование реальных ИТ-решений в вузе способствует повышению вовлеченности студентов в проектную деятельность, а также формированию у них навыков командной работы и проектного управления. Как следствие, выпускники осуществляют плавный переход к реальной профессиональной деятельности и демонстрируют более высокую адаптивность при трудоустройстве в ИТ-компании", — прокомментировал ректор КНИТУ Юрий Михайлович Казаков.

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Назад. 08 июня 2026
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