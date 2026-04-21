Дело о хищении у самарской пенсионерки 421 млн рублей направлено в суд

21.04.2026

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 421 млн руб. у экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. По делу проходят семь человек, которые обвиняются в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

По данным следствия, с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. руководитель структурного подразделения преступного сообщества и шесть его участников на территории Самары и Москвы вводили в заблуждение граждан и под предлогом сохранения накоплений посредством перевода на "безопасный счет" незаконно завладевали их деньгами.

Помимо Серовой, им удалось обмануть еще четырех граждан. Общая сумма похищенного составила более 478 млн рублей.

"В ходе предварительного расследования сотрудниками правоохранительных органов изъяты и арестованы денежные средства в российской и иностранной валюте. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 41 млн рублей наложен арест", - сообщает региональная прокуратура.

Уголовное дело будет направлено в Самарский районный суд Самары.

Дело в отношении иных неустановленных следствием участников преступного сообщества, в том числе его организатора, выделено в отдельное производство.

Напомним, о хищении денег у Серовой стало известно в начале прошлого года. Тогда сообщалось, что телефонные мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов, сообщили женщине о попытках несанкционированно перевести средства с ее банковского счета для финансирования украинской армии. Злоумышленники убедили ее в необходимости обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на безопасный счет.

71-летняя Ольга Серова пришла в банк, где попыталась получить 350 млн руб. и 800 тыс. долларов. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своем. Получив деньги на руки, вскоре она передала все средства аферистам.

Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию.

Подозреваемые же принесли деньги в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить в Украину.