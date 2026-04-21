Перевозку пациентов скорой помощи Самары опять доверили "Ростеху"

21.04.2026 10:56 Читали 1

Самарская городская станция скорой медицинской помощи заключила контракт на аутсорсинга автопарка с ООО "РТ-Социальная сфера", которое является одной из структур госкорпорации "Ростех". Стоимость — 1,5 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Контракт рассчитан на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2029 года. Подрядчик должен будет обеспечивать работу выездных бригад скорой помощи в Самаре и области. Причем для выполнения этой задачи ему предоставят 67 автомобилей.

Компания должна обеспечивать подачу машин в технически исправном состоянии, заправленных с экипажем по адресам:

• ул. Больничная, 2;

• ул. Елизарова, 62а;

• ул. Гагарина, 73;

• ул. Калинина, 33;

• ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17);

• ул. Фрунзе, 112;

• ул. Грозненская, 4;

• п. Управленческий,

• ул. Крайняя, 17.

"Водители должны обладать хорошим знанием дорог Самарской области, быть устойчивыми в стрессовых ситуациях, аккуратными, добросовестными и пунктуальными при исполнении своих обязанностей, соблюдать правила этики и конфиденциальности в отношениях с ответственными лицами заказчика, пациентами и пострадавшими относительно сведений, охраняемых законом. Во время рабочей смены они подчиняются врачам или фельдшерам выездных бригад. А по указанию этих сотрудников участвуют в переноске, погрузке и разгрузке больных и пострадавших при их транспортировке, оказании скорой помощи в меру своей компетенции под руководством медицинского работника", — говорится в контракте.

Самарская городская станция скорой медицинской помощи перешла на аутсорсинг автопарка еще в начале 2020 года. Чиновники объясняли это необходимостью заменить старые машины.

Оба предыдущих контракта также были заключены со структурой "Ростеха". В 2020 году компания передала области 67 машин скорой помощи, обеспечением работы которых и продолжит заниматься в ближайшие три года.