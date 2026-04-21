Перевозку пациентов скорой помощи Самары опять доверили "Ростеху"

Перевозку пациентов скорой помощи Самары опять доверили "Ростеху"

Самарская городская станция скорой медицинской помощи заключила контракт на аутсорсинга автопарка с ООО "РТ-Социальная сфера", которое является одной из структур госкорпорации "Ростех". Стоимость — 1,5 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Контракт рассчитан на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2029 года. Подрядчик должен будет обеспечивать работу выездных бригад скорой помощи в Самаре и области. Причем для выполнения этой задачи ему предоставят 67 автомобилей.

Компания должна обеспечивать подачу машин в технически исправном состоянии, заправленных с экипажем по адресам:

• ул. Больничная, 2;
• ул. Елизарова, 62а;
• ул. Гагарина, 73;
• ул. Калинина, 33;
• ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17);
• ул. Фрунзе, 112;
• ул. Грозненская, 4;
• п. Управленческий,
• ул. Крайняя, 17.

"Водители должны обладать хорошим знанием дорог Самарской области, быть устойчивыми в стрессовых ситуациях, аккуратными, добросовестными и пунктуальными при исполнении своих обязанностей, соблюдать правила этики и конфиденциальности в отношениях с ответственными лицами заказчика, пациентами и пострадавшими относительно сведений, охраняемых законом. Во время рабочей смены они подчиняются врачам или фельдшерам выездных бригад. А по указанию этих сотрудников участвуют в переноске, погрузке и разгрузке больных и пострадавших при их транспортировке, оказании скорой помощи в меру своей компетенции под руководством медицинского работника", — говорится в контракте.

Самарская городская станция скорой медицинской помощи перешла на аутсорсинг автопарка еще в начале 2020 года. Чиновники объясняли это необходимостью заменить старые машины.

Оба предыдущих контракта также были заключены со структурой "Ростеха". В 2020 году компания передала области 67 машин скорой помощи, обеспечением работы которых и продолжит заниматься в ближайшие три года. 

<a href="https://lc.rt.ru/" target="_blank">Образовательная платформа "Ростелеком Лицей"</a> представляет 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям — программированию, нейросетям, разработке игр и робототехнике. Материалы для школьников в возрасте 11-17 лет разработаны ведущими преподавателями страны специально для "Лицея".

Российская промышленность нуждается в импортонезависимом инженерном программном обеспечении. Одним из лидеров разработки таких цифровых платформ является компания "АСКОН". Каковы особенности этих решений? Какие преимущества они дают предприятиям? И почему важно сосредоточиться на подготовке цифровых инженеров? На эти и другие вопросы в интервью "Цифре" ответил управляющий директор "АСКОН-Самара" Антон Ананьев.

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба самарских судов.

Елизавета Пыльнова учится на четвертом курсе факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций на специальности "Прикладная информатика". За годы учебы она не только погрузилась в мир ИT и аналитики, но и стала активным участником жизни университета: капитаном сборной по фитнес-аэробике, лауреатом областного конкурса "Студент года", победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ" и волонтером в многочисленных проектах. Мы встретились с Елизаветой, чтобы узнать, как ей удается совмещать учебу, спорт, студенческие проекты и участие в конкурсах, и что помогает ей оставаться мотивированной и дисциплинированной.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

