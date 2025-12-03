ИТ-холдинг Т1 провел первую Премию Т1, отметив лучшие цифровые проекты страны

03.12.2025 09:52 Читали 23

ИТ-холдинг Т1, крупнейшая ИТ-компания России, провел первую церемонию вручения Премии Т1 — награды для партнеров, внедривших наиболее масштабные, смелые и новаторские решения, которые стали важным вкладом в укрепление технологической независимости России. В состав жюри Премии Т1 вошли представители Минцифры РФ, РЖД, Росатома, Московского авиационного института, Политехнического музея, а также бизнес-издания РБК.

Победителями премии стали крупнейшие банки и отраслевые лидеры: Альфа-Банк, Аэрофлот, ВТБ, ВымпелКом, Деметра-Холдинг, Почта России, Росгосстрах, РусГидро, Северсталь-Инфоком. Компании были отмечены за проекты, ставшие знаковыми для российского ИТ-рынка — от внедрения масштабных цифровых платформ и облачных сервисов до развития решений в области финтеха, кибербезопасности и автоматизации критической инфраструктуры. Специальную награду в номинации "Проект отраслевого значения" получил банк ВТБ, а в номинации "ИТ: от сердца к бизнесу", где победителя определяли зрители, победу одержала компания РусГидро.

"Финалистами нашей премии стали компании, которые ставят перед собой по-настоящему сложные цели. Каждый из десятков наших совместных проектов с победителями Премии Т1 — это кирпичик в фундаменте общего технологического будущего России, а в некоторых случаях — целая несущая конструкция, без которой невозможно движение вперед. Мы высоко ценим партнеров, которые готовы брать на себя ответственность за развитие технологий национального масштаба. Такие проекты меняют повседневную жизнь россиян к лучшему каждый день", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Победители Премии ИТ-холдинга Т1