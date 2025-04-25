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Российские студенты будут обучаться на ИТ-решениях от Т1

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Платформа "Сфера" позволит студентам освоить процесс разработки ПО, а DION обеспечит их видеоконференцсвязью.

ИТ-холдинг Т1 предоставил вузам доступ к SaaS-версиям собственных продуктов: платформе коммуникаций DION –– для проведения онлайн-лекций, семинаров и внутреннего общения, а также платформе призводства ПО "Сфера", которая поможет освоить разработку ПО в облачной среде. Оба продукта доступны образовательным организациям на льготных условиях в разных форматах поставки, в том числе on-premise.

Студентам технических вузов станут доступны несколько инструментов Сферы: таск-трекер для командной работы Сфера.Задачи, Git-репозиторий для проведения ревью кода Сфера.Код, централизованная база знаний с гибкой системой прав доступа Сфера.Знания, Сфера.Дистрибутивы и лицензии –– для управления релизами, сборками и лицензиями программных продуктов.

В дальнейшем к платформе подключат и другие модули: преподаватели смогут использовать их для подготовки практикумов и лабораторных заданий. У студентов, в свою очередь, появится возможность освоить еще больше прикладных инструментов для разработки полноценных проектов — от первых строк кода до тестирования и сопровождения готового продукта.

"Мы стремимся сократить разрыв между академическим и реальным ИТ. Студентам важно ещё в процессе обучения работать с теми решениями, которые действительно используются в крупных компаниях. Сфера помогает получить опыт командной разработки, а DION –– выстроить онлайн-коммуникацию в процессе обучения. Всё это дает практические навыки и готовит учащихся к будущим рабочим процессам", — подчеркнула Анна Кузякина, заместитель коммерческого директора по развитию продуктового бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).

Решения Т1 позволяют отказаться от иностранных продуктов — таких как Jira, Confluence, Zoom, Microsoft Teams и других — в пользу российских платформ, адаптированных под образовательные и производственные задачи.

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Назад. 25 апреля 2025
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