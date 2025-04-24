Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ

24.04.2025 10:19 Читали 36

"Ростелеком" подвел итоги работы системы видеонаблюдения за досрочным периодом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который прошел с 21 марта по 21 апреля 2025 года в 66 субъектах РФ. Свыше 3,2 тыс. установленных компанией цифровых камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ", что позволило гарантировать объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. Общее время трансляции составило 48 тыс. часов.

Система видеонаблюдения "Ростелекома", организованная на высокоскоростных оптических каналах связи, была смонтирована более чем в 1,7 тыс. аудиторий в пунктах проведения экзаменов и региональных центров обработки информации (РЦОИ). В каждом помещении специалисты провайдера установили не менее двух современных IP-камер, которые поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора. В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, а персональные данные участников и содержание заполненных бланков регистрации остаются в тайне.

Видео из аудиторий в режиме реального времени транслировалось на портал "Смотри ЕГЭ". Архив видеозаписей ЕГЭ-2025 будет храниться в центрах обработки данных "Ростелекома", географически распределенных по территории России и оснащенных новейшими системами защиты от хакерских атак, до 1 марта 2026 года.

Для повышения надежности контроля "Ростелеком" также использует технологию анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена: использования запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и выноса контрольно-измерительных материалов. В режиме реального времени нейросеть обрабатывала данные из всех аудиторий, задействованных в проведении досрочного этапа ЕГЭ.

Кирилл Шишкин, директор департамента национальных программ "Ростелекома":

"Высокотехнологичная система видеонаблюдения "Ростелекома", интегрированная с нейросетью и системой видеоаналитики, обеспечила всесторонний контроль за проведением ЕГЭ. Использование высокоскоростных оптических каналов связи и нейросетевых технологий позволяет нам в режиме онлайн анализировать поведение участников, оперативно реагируя на любые подозрительные действия. Внедрение современных ИТ-решений позволило вывести процесс проведения ЕГЭ на качественно новый уровень безопасности и объективности".

Государственные экзамены в 2025 году проходят в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня), дополнительный (с 4 по 23 сентября) — в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. В этом году также впервые выделены два дня на пересдачу — 3 и 4 июля.