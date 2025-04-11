Самарские синоптики спрогнозировали на выходные снег с дождем

11.04.2025 12:21 Читали 5

Специалисты Приволжского УГМС дали прогноз погоды в Самарской области на 11-14 апреля. По данным синоптиков, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В пятницу, 11 апреля, в Самаре будет облачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 9…11°C.

В субботу, 12 числа, в регионе сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4…1°C, днем 10…15°C.

13 апреля в Самарской области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -1…4°C, днем 11…16°C.

Снежная и дождливая погода сохранится и в понедельник: 14 апреля в губернии ожидаются небольшие осадки, северо-западный ветер 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -1…4°C, в дневные 7…12°C.