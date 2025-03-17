ВСК: менее 16% молодежи читают классическую литературу, самыми читающими россиянами стали жители Санкт-Петербурга 25-34 лет

17.03.2025 14:27 Читали 3

Российская молодежь активно читает книги, при этом развивающая литература и психология вытесняют классиков — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам исследования, проведенного в 2025 году.

По оценкам Страхового Дома ВСК, 63,5% российской молодежи регулярно читает книги. Самым читающим городом стал Санкт-Петербург — 84% молодых респондентов. В Москве этот показатель равен 56,5%, в других регионах страны — 64% в среднем. Чаще книгу в качестве досуга выбирают девушки (69% против 56% мужчин). Более читающая молодёжь — это россияне в возрасте 25-34 лет (68%), в основном среднего (56%) и высокого (76%) уровня дохода (59-76%).

Современные молодые россияне все чаще предпочитают развивающую литературу, прежде всего книги по психологии и саморазвитию — 28% (в 2024 году этот показатель был равен 23%). На 4 п. п. до 19% в сравнении с прошлым годом выросла популярность фантастики (серии книг Анджея Сапковского, Джоан Роулинг, Стивена Кинга, Карлоса Кастанеды) и зарубежной художественной литературы (Графа Монте-Кристо, Джека Лондона и т. д.), такими книгами увлекается по 19% респондентов. Русская классика, наоборот, становится менее востребованной — ее читают около 16% молодых людей (в 2024 году 21%). В аналогичной ситуации современные отечественные авторы (Виктор Пелевин и другие) — их предпочитают не более 3% молодежи (в прошлом году 8%).

Бизнес-литература и психология наиболее популярны среди россиян 18-24 лет (31% респондентов в этой категории), преимущественно женщин (31% против 22% среди мужчин) из Санкт-Петербурга (около 38%). Москвичи отдают предпочтение художественной литературе и фэнтези (по 26%).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-34 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках в 2025 году. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.