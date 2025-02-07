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"Выходил на связь в конце декабря": в СК прокомментировали дело об убийстве Виктора Тархова

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В региональном управлении Следственного комитета РФ опубликовали официальную информацию по делу об убийстве экс-мэра Самары.

По данным следствия, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении Виктора Тархова. В ходе проверки заявления было установлено, что пропавший и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.

"По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В настоящее время на причастность к совершению преступления проверяется внучка бывшего мэра, в отношении которой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что следственным путем проверяются различные версии и мотивы произошедшего, выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств.  Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 из-за предполагаемого убийства бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда пришла их внучка. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты.

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