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Он вернулся: начались съемки нового сезона сериала "Ухожу красиво" для Wink.ru

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Стартовали съемки второго сезона комедийно-криминального экшен-сериала "Ухожу красиво" (18+). К своим ролям в новом сезоне вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к актерскому ансамблю присоединился Александр Половцев. За производство отвечает кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии". Проект выйдет в линейке Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Балет", "Фишер" и другие).

Фото со съемок

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Премьера проекта состоялась летом 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), получив зрительский рейтинг 8,8. В центре сюжета — сотрудник полиции Борис Фадеев (Владимир Яглыч), который любит выпить и вообще раздолбай, он утратил уважение семьи, коллег, да и к самому себе. Внезапная новость в корне меняет его судьбу: у Бориса обнаруживают неизлечимое заболевание. Фадеев понимает, что жить ему осталось недолго и решает уйти из этой жизни красиво, получить страховку и тем самым обеспечить свою семью. В финале первого сезона в героя стреляют…

В начале второго сезона Борис после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что Борис все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?

Владимир Яглыч, актер:

"Я просто уверен, что главной движущей силой Бориса является его любовь к семье и близким. Во втором сезоне он наконец-то реабилитируется перед родными и уходит из полиции, делая выбор в пользу безопасности и благополучия семьи. Но при этом он понимает, что быть полицейским — его истинное призвание, от которого не так просто уйти. Особенно когда речь идет о деле чести.

Особую роль в истории играют отношения Бориса с дочкой, которая мечтает стать сотрудником полиции, как ее папа. Борис со своей стороны всячески пытается отговорить ее от этого опасного пути.

Андрей Шишканов, генеральный продюсер кинокомпании "Вселенная кино":

"Во втором сезоне проекта мы вновь удивим зрителей эффектным и ярким кино, в котором будет еще больше юмора, экшена, перестрелок всех мастей и неожиданных поворотов в судьбах героев".

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Назад. 23 января 2025
Он вернулся: начались съемки нового сезона сериала "Ухожу красиво" для Wink.ru
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