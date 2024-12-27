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На финишной прямой: ВСК в январе объявит имена страховых агентов — победителей конкурса "Звезда удачи"

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В последний день 2024 года, 31 декабря, завершается конкурс среди страховых агентов ВСК "Звезда удачи". В рамках конкурса компания подарит победителям автомобили Haval Jolion New белого цвета.

Конкурс "Звезда удачи" проходит в ВСК с 1 апреля по 31 декабря 2024 года. По условиям конкурса страховые агенты компании, продавая полисы страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС, получают баллы, позволяющие принять участие в финале.

По результатам финала компания вручит 6 автомобилей победителям среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов за привлечение новых активных продавцов.

Всего конкурсные баллы получили более 10 тысяч страховых агентов ВСК из разных регионов страны. Каждые 20 баллов конвертировались в "билеты", по условиям один агент мог получить не более 15 "билетов". Агентов с такими "билетами" — более 1 000 человек, каждый из них имеет шанс стать обладателем нового автомобиля. Итоги конкурса будут подведены в январе 2024 года, ключи от новых автомобилей победители получат в феврале на праздновании дня рождения компании.

Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие один из главных призов, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине.

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Новости

Назад. 27 декабря 2024
На финишной прямой: ВСК в январе объявит имена страховых агентов — победителей конкурса "Звезда удачи"
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