16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В проекты Фонда "Экология" РСХБ за год вовлечено более 7 тысяч добровольцев по всей стране

Читали 11

Экологические проекты занимают особое место в волонтерском движении нашей страны и направлены на сохранение и преумножение природы России. В День добровольца — праздник, посвященный неравнодушным людям, Фонд "Экология" РСХБ подвел итоги уходящего года.

В 2024 году в природоохранные инициативы Фонда были вовлечены более 7 тысяч человек из 65 регионов России. Волонтеры Фонда участвовали в акциях по уборке мусора, посадке деревьев, просветительских мероприятиях и образовательных проектах.

"Природа России многогранна, именно поэтому Фонд "Экология" предлагает природоохранные проекты разной направленности с вовлечением широкой целевой аудитории по всей стране, чтобы каждый доброволец смог выбрать проект по душе. Мы благодарим каждого активного участника наших инициатив и ждем тех, кто только начинает свой путь добровольца", — комментирует директор Фонда "Экология" Эльмира Морозова.

Вклад волонтеров Фонда "Экология" в 2024 году

Волонтеры, небезразличные к сохранению флоры и фауны, посадили около 21 тыс. деревьев и помогли 25 приютам для животных. Только на подкормку редких животных — зубров, обитающих в Клязьмино-Лухском заказнике Владимирской области, было собрано 15 тонн зерна.

Проекты по минимизации отходов также активно представлены в копилке Фонда "Экология", в них важен вклад каждого. В этом году 395 неравнодушных добровольца приняли участие в очистке прибрежных территорий федеральных рек, собрав 6,7 тонн мусора на переработку. После он вернется на свое место, но уже в виде полезных объектов благоустройства — скамеек и урн из переработанного пластика.

Фонд "Экология" активно развивает природоохранные проекты в столице и регионах России. За этот год почти 700 килограммов вторсырья и 1,5 тонны ненужных вещей было собрано участникам акций по сбору старой одежды, зубных щеток, винных пробок и CD-дисков для последующей переработки. Такие проекты регулярно проходят для сотрудников Банка в офисах.

5 декабря в Головном офисе РСХБ состоялось награждение самых активных волонтеров Фонда "Экология" со всей страны. Они были отмечены в четырех победных номинациях и получили грамоты и экоподарки. В награждении принял участие первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Присоединиться к экологическим проектам Фонда можно на его официальном сайте или в отделениях Россельхозбанка.

Фонд "Экология" — Фонд поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды, который учрежден Россельхозбанком в 2021 году. Основная миссия Фонда — объединение неравнодушных людей к экологическим проблемам и достижение максимального эффекта при поддержке экологических проектов.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Версия для печати

Новости

Назад. 06 декабря 2024
В проекты Фонда "Экология" РСХБ за год вовлечено более 7 тысяч добровольцев по всей стране
Сельские гуляния: число бронирований агротуров в преддверии новогодних праздников выросло на 40% – РСХБ
Население Самарской области сократилось
Страховой Дом ВСК стал победителем премии "Лучшее для России. Развитие регионов-2024"
Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА
В Самаре пройдет новогодняя битва учёных
Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова
"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ВВВ+ по международной шкале
В Удмуртии пройдет исторический турнир – юбилейная 55-я "Ижевская винтовка"
Цвета неба цветы: завершились съемки драмеди "ВИА "Васильки" для Wink.ru и СТС

В России и мире

Авито Работа предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего?

Авито Работа запускает интерактивный проект <a href="https://2050-jobs.avito.com/" target="_blank">"Авито Работа 2050"</a>, который позволяет пользователям совершить виртуальное путешествие во времени и увидеть, как может выглядеть процесс найма в 2050 году. Посетители могут познакомиться с футуристическими инструментами рекрутинга, предложить собственные идеи для трансформации HR-индустрии и даже выиграть ценные призы.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Почти 4 тысячи новых контейнеров для мусора поступило в Самару

Департамент городского хозяйства и экологии Самары получил 3784 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Пополнение контейнерного парка города позволит добавить новые емкости там, где это необходимо, сформировать резервный фонд, а также ликвидировать отставание по своевременной замене мусоросборников, образовавшееся за пять предыдущих лет.

В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

Он и она