Диабет в России — не сахар: Страховой Дом ВСК выявил структуру заболеваемости этим недугом и основные проблемы пациентов

26.11.2024 15:35 Читали 13

В ноябре проходит Всемирный день борьбы с диабетом. По данным Минздрава, заболеваемость этим недугом растет во всем мире. Только в России по итогам 2023 года прирост выявленных случаев сахарного диабета составил более 230 тыс. человек. По оценкам Страхового Дома ВСК, самым распространенным типом заболевания является инсулиннезависимый диабет, при котором наиболее часто встречается такое осложнение, как нейропатия (поражение периферических нервов), а наиболее уязвимая возрастная группа — люди старше 60 лет.

По данным Страхового Дома ВСК, в 2024 году каждое 21-е обращение по полису ДМС было связано с диагностикой сахарного диабета. Преимущественно в группе риска женщины, на них пришлось порядка 55% обращений в связи с подозрением на это заболевание. В среднем пациенты с сахарным диабетом обращаются за медицинской помощью минимум 2-3 раза в течение года.

Чаще всего от данного недуга страдают пожилые люди — почти четверть обращений приходится на пациентов 61-70 лет, 22% — на категорию 70+. При этом число пациентов среднего возраста также растет — в 2024 году 17% обращений в рамках ДМС было от людей 41-50 лет, столько же для категории 51-60 лет. На детей и молодежь приходится не более 0,5% обращений.

По оценкам Цифровой клиники ВСК, примерно 74% пациентов с диагнозом "диабет" страдают от инсулиннезависимых форм недуга. Среди них 34% случаев протекает без осложнений. Самыми распространенными осложнениями заболевания являются полинейропатия (3,7%), поражение сосудов почек и глаз (по 0,2%).

При инсулинзависимых формах диабета без осложнений протекает только 0,5% клинических случаев.