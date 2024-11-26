Диабет в России — не сахар: Страховой Дом ВСК выявил структуру заболеваемости этим недугом и основные проблемы пациентов

По данным Страхового Дома ВСК, в 2024 году каждое 21-е обращение по полису ДМС было связано с диагностикой сахарного диабета. Преимущественно в группе риска женщины, на них пришлось порядка 55% обращений в связи с подозрением на это заболевание. В среднем пациенты с сахарным диабетом обращаются за медицинской помощью минимум 2-3 раза в течение года.
Чаще всего от данного недуга страдают пожилые люди — почти четверть обращений приходится на пациентов 61-70 лет, 22% — на категорию 70+. При этом число пациентов среднего возраста также растет — в 2024 году 17% обращений в рамках ДМС было от людей 41-50 лет, столько же для категории 51-60 лет. На детей и молодежь приходится не более 0,5% обращений.
По оценкам Цифровой клиники ВСК, примерно 74% пациентов с диагнозом "диабет" страдают от инсулиннезависимых форм недуга. Среди них 34% случаев протекает без осложнений. Самыми распространенными осложнениями заболевания являются полинейропатия (3,7%), поражение сосудов почек и глаз (по 0,2%).
При инсулинзависимых формах диабета без осложнений протекает только 0,5% клинических случаев.