Страховой Дом ВСК составил рейтинг самых опасных соседей в регионах РФ

20.11.2024 12:11 Читали 12

Агенты Страхового Дома ВСК выяснили, в каких регионах жители больше всего беспокоятся о своей недвижимости.

По данным Страхового Дома ВСК, регионами-лидерами по страхованию квартир (в рамках агентского канала продаж компании) являются Москва (31% сборов), Краснодарский край (9%), Санкт-Петербург (5%). По страхованию домов лидируют Москва (31% сборов), Удмуртия (8%) и Тверская область (7%).

По оценкам ВСК, такая статистика оправдана — именно в перечисленных регионах фиксируется наибольшее число происшествий. Так, с начала года в Москве произошло 17% от общего числа страховых случаев с недвижимостью в стране, в Санкт-Петербурге — 4%, в Удмуртии — 3%, в Краснодарском крае — 1,5%, в Тверской области — 1%.

При этом в большинстве случаев ЧП происходят именно в квартирах, а не в частных домах. В Москве на долю квартир приходится 80% страховых случаев, в Санкт-Петербурге — 75%, в Удмуртии — 59%, в Краснодарском крае — 54%. Исключение — Тверская область, только 42%.

Самые "опасные" для соседей россияне, по оценкам ВСК, проживают в Удмуртии, Москве и Тверской области — в перечисленных регионах доля страховых случаев по "риску ответственность перед третьими лицами" (когда владелец полиса пострадал не сам, а стал причиной порчи чужого имущества) составляет 10%, 9% и 6% соответственно.