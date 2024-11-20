16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Страховой Дом ВСК составил рейтинг самых опасных соседей в регионах РФ

Читали 12

Агенты Страхового Дома ВСК выяснили, в каких регионах жители больше всего беспокоятся о своей недвижимости.

По данным Страхового Дома ВСК, регионами-лидерами по страхованию квартир (в рамках агентского канала продаж компании) являются Москва (31% сборов), Краснодарский край (9%), Санкт-Петербург (5%). По страхованию домов лидируют Москва (31% сборов), Удмуртия (8%) и Тверская область (7%).

По оценкам ВСК, такая статистика оправдана — именно в перечисленных регионах фиксируется наибольшее число происшествий. Так, с начала года в Москве произошло 17% от общего числа страховых случаев с недвижимостью в стране, в Санкт-Петербурге — 4%, в Удмуртии — 3%, в Краснодарском крае — 1,5%, в Тверской области — 1%.

При этом в большинстве случаев ЧП происходят именно в квартирах, а не в частных домах. В Москве на долю квартир приходится 80% страховых случаев, в Санкт-Петербурге — 75%, в Удмуртии — 59%, в Краснодарском крае — 54%. Исключение — Тверская область, только 42%.

Самые "опасные" для соседей россияне, по оценкам ВСК, проживают в Удмуртии, Москве и Тверской области — в перечисленных регионах доля страховых случаев по "риску ответственность перед третьими лицами" (когда владелец полиса пострадал не сам, а стал причиной порчи чужого имущества) составляет 10%, 9% и 6% соответственно.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 ноября 2024
РСХБ: предпринимателям стал доступен эквайринг по смартфону
Дмитрий Харитонов, Холдинг Т1: Аэрокосмическая отрасль — генератор прорывных технологий
РСХБ: в 2025 году сбор зерна может войти в тройку лучших в истории России
Страховой Дом ВСК составил рейтинг самых опасных соседей в регионах РФ

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Жителя Самары будут судить за организацию подпольной майнинговой фермы

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении имущественного ущерба с помощью обмана (п. "а" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она