Самарских предпринимателей научат справляться с выгоранием и стрессом

14.11.2024 14:22 Читали 21

14 ноября в 19:00 состоится встреча Клуба предпринимательства StartupSamara, которая пройдет онлайн и будет посвящена теме "Теория Внутреннего Сгорания. Как вырваться из ловушки выгорания и стресса". Участники смогут узнать, как справляться с эмоциональным выгоранием и сохранять внутренний баланс в условиях высокой нагрузки.

Гостем встречи станет Алексей Цветков — предприниматель и эксперт по видеомаркетингу, который лично прошел через выгорание и разработал эффективные методы восстановления и управления стрессом, позволяющие не только справляться с выгоранием, но и использовать его для роста бизнеса.

Алексей с нуля развил два YouTube-канала с аудиторией более 100 000 подписчиков и общим количеством просмотров свыше 59 миллионов, создал онлайн-школу и основал клуб для психологов и коучей, где обучает продвижению через короткие видео.

Программа встречи включает:

Путь предпринимателя: как распознать первые сигналы выгорания и предотвратить кризис.

Хочу и надо: отличие истинных желаний от навязанных обязанностей и их влияние на баланс между работой и жизнью.

Тело и стресс: реакции тела на постоянное напряжение и признаки надвигающегося выгорания.

Три шага для восстановления: практические методы для выхода из состояния глубокого выгорания и восстановления энергии.

Стресс и выгорание как союзники: как использовать стресс для роста и открывать новые возможности для бизнеса.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация доступна по ссылке: e.startupsamara.ru/burningman.

Организатором мероприятия выступает Региональный центр инноваций StartupSamara. Мероприятие проводится по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.