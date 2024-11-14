Самарских предпринимателей научат справляться с выгоранием и стрессом

Гостем встречи станет Алексей Цветков — предприниматель и эксперт по видеомаркетингу, который лично прошел через выгорание и разработал эффективные методы восстановления и управления стрессом, позволяющие не только справляться с выгоранием, но и использовать его для роста бизнеса.
Алексей с нуля развил два YouTube-канала с аудиторией более 100 000 подписчиков и общим количеством просмотров свыше 59 миллионов, создал онлайн-школу и основал клуб для психологов и коучей, где обучает продвижению через короткие видео.
Программа встречи включает:
- Путь предпринимателя: как распознать первые сигналы выгорания и предотвратить кризис.
- Хочу и надо: отличие истинных желаний от навязанных обязанностей и их влияние на баланс между работой и жизнью.
- Тело и стресс: реакции тела на постоянное напряжение и признаки надвигающегося выгорания.
- Три шага для восстановления: практические методы для выхода из состояния глубокого выгорания и восстановления энергии.
- Стресс и выгорание как союзники: как использовать стресс для роста и открывать новые возможности для бизнеса.
Участие в мероприятии бесплатное, регистрация доступна по ссылке: e.startupsamara.ru/burningman.
Организатором мероприятия выступает Региональный центр инноваций StartupSamara. Мероприятие проводится по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.