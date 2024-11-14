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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самарских предпринимателей научат справляться с выгоранием и стрессом

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14 ноября в 19:00 состоится встреча Клуба предпринимательства StartupSamara, которая пройдет онлайн и будет посвящена теме "Теория Внутреннего Сгорания. Как вырваться из ловушки выгорания и стресса". Участники смогут узнать, как справляться с эмоциональным выгоранием и сохранять внутренний баланс в условиях высокой нагрузки.

Гостем встречи станет Алексей Цветков — предприниматель и эксперт по видеомаркетингу, который лично прошел через выгорание и разработал эффективные методы восстановления и управления стрессом, позволяющие не только справляться с выгоранием, но и использовать его для роста бизнеса.

Алексей с нуля развил два YouTube-канала с аудиторией более 100 000 подписчиков и общим количеством просмотров свыше 59 миллионов, создал онлайн-школу и основал клуб для психологов и коучей, где обучает продвижению через короткие видео.

Программа встречи включает:

  • Путь предпринимателя: как распознать первые сигналы выгорания и предотвратить кризис.
  • Хочу и надо: отличие истинных желаний от навязанных обязанностей и их влияние на баланс между работой и жизнью.
  • Тело и стресс: реакции тела на постоянное напряжение и признаки надвигающегося выгорания.
  • Три шага для восстановления: практические методы для выхода из состояния глубокого выгорания и восстановления энергии.
  • Стресс и выгорание как союзники: как использовать стресс для роста и открывать новые возможности для бизнеса.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация доступна по ссылке: e.startupsamara.ru/burningman.

Организатором мероприятия выступает Региональный центр инноваций StartupSamara. Мероприятие проводится по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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Новости

Назад. 14 ноября 2024
Самарских предпринимателей научат справляться с выгоранием и стрессом
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