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Свыше половины россиян считают себя экономными в повседневной жизни. Исследование "Ингосстраха"

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"Ингосстрах" совместно с аналитическим центром НАФИ выяснил, как россияне распоряжаются деньгами и какие стратегии экономии финансов используют в повседневной жизни, но на чем не готовы экономить даже в сложных обстоятельствах.

Согласно полученным данным, свыше половины россиян (56%) склонны считать себя экономными в повседневной жизни. Чаще так говорят граждане в возрасте от 46 до 65 лет (60%). В то же время 39% опрошенных, напротив, относят себя к числу неэкономных людей. Преимущественно это женщины (42% против 35% среди мужчин) и люди с небольшим доходом (45%).

"Исследование показало, что жители России используют ряд инструментов для сокращения своих повседневных трат. Наиболее распространенной стратегией является покупка товаров по акциям — ее выбирают 65% участников опроса", — комментирует Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании "Ингосстрах".

Вторым по распространенности методом экономии является сравнение цен на товар или услугу перед покупкой. Такой подход практикуют 60% россиян, чаще люди старше 45 лет (66%).

На третьем месте по популярности — использование программ кешбэка (43%), промокодов и купонов (35%). Причем в Москве к таким инструментам обращаются активнее. Купонами и промокодами в столице пользуется каждый второй (51%), а больше половины москвичей (65%) сокращают расходы за счет кешбэка.

Большинство россиян (57%) признаются, что выбирают дорогие вещи только в том случае, если им не удается найти аналогичные товары по более цене. Однако каждый второй опрошенный (51%) старается выбирать товары и услуги для себя подешевле, а для близких людей — подороже. Преимущественно это свойственно семейным людям (60% против 53% среди тех, кто не женат / не замужем).

При этом исследование отразило топ-5 товаров и услуг, на которых россияне не готовы экономить ни при каких обстоятельствах: продукты питания (53%), лекарства и медицинские услуги (51%), жилищно-коммунальные услуги (33%), нужды детей — игрушки, репетиторы и пр. (23%) и одежда и обувь (13%).

Представители старшего поколения (59%) и люди, состоящие в браке (58% против 46% среди тех, кто не женат / не замужем), чаще других россиян не готовы экономить на продуктах питания. Женщины, как ответственные за здоровье своей семьи, не собираются экономить на лекарствах, медицинских услугах (57% против 44% среди мужчин) и нуждах своих детей (27% против 18% среди мужчин).

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет заметно чаще, чем россияне других возрастов, относят расходы на образование к приоритетным — каждый десятый из них (11%) не станет экономить на этой статье ни в каких случаях. Кроме того, представители этой возрастной группы (10% против 5% в целом по выборке) в два раза активнее выделяют траты на путешествия как приоритетные.

"Страхование — это пункт бюджета, на котором однозначно не стоит экономить в путешествии, так как любые непредвиденные ситуации в поездке могут повлечь за собой более крупные финансовые потери. Поэтому важно заранее позаботиться об оформлении полиса выезжающих за рубеж", — добавляет Владимир Храбрых.

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ по заказу "Ингосстраха" в октябре 2024 года. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

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Назад. 12 ноября 2024
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