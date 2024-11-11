"Спартак" разгромил тольяттинский "Акрон" — 4:0

11.11.2024 09:37 Читали 20

В воскресенье, 10 ноября, в Москве в пятнадцатом туре чемпионата России московский "Спартак" выиграл у "Акрона" — 4:0.

Уже на 26-й минуте красно-белые открыли счет в матче, Бонгонда вышел один на один и прошил Волкова — 1:0. На 57-й минуте хозяева увеличили преимущество, после скидки Мартинса отличился Угальде — 2:0. Спустя несколько минут Мартинс выкатывает на свободного Бонгонду и Тео закручивает в дальний угол — 3:0. Точку в матче ставят хозяева, с передачи Барко, Угальде забивает в ближний угол — 4:0. На 86-й минуте тольяттинцы остаются вдесятером, за две желтые карточки удалили Бакаева.

Следующий матч "красно-черные" проведут в Казани 24 ноября. Соперником станет "Рубин".