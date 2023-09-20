В ВСК оформлен первый медицинский полис с применением цифрового рубля

20.09.2023 13:41 Читали 9

В Страховом Доме ВСК оформлен первый медицинский полис, оплаченный цифровыми рублями. Компания принимает участие в пилотном проекте Банка России.

Первым, кто приобрел полис цифровыми рублями, стал житель Москвы. Он оформил программу комплексного обследования организма «Курс здоровья. Check-Up».

Страховой Дом ВСК, как один из лидеров цифровой трансформации, принимает участие в пилотном проекте Банка России по тестированию цифрового рубля с 15 августа. В пилотный проект ЦБ РФ допущено ограниченное число компаний.

В рамках пилотного проекта проходит тестирование открытия кошельков в цифровых рублях – банком и клиентом, переводы между клиентами, а также процесс оплат товаров и услуг с использованием новой валюты.

Сегодня в ВСК цифровыми рублями можно оплатить программу комплексного обследования организма «Курс здоровья. Check-Up» и полис экспресс-страхования квартиры «Метражи».

«Мы видим спрос клиентов на новые возможности оплаты и считаем, что транзакции с виртуальной валютой могут стать достаточно востребованными по аналогии с системой быстрых платежей. Для примера, около 45% клиентов оплачивают страховые продукты с помощью СБП. Для нас Цифровой рубль - уже второй выгодный вариант приема платежей. Для клиента он также достаточно прост в использовании: требуется открыть цифровой кошелек в приложении своего банка, отсканировать QR-код и оплатить. В рамках участия в пилотном проекте Банка России нам удалось протестировать всю цепочку взаимодействия между регулятором, банком-партнёром, страховщиком и клиентом. Мы готовы к масштабированию на другие продукты ВСК», - отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Цифровой рубль создан, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Новая форма денег позволит гражданам свободно расплачиваться и переводить цифровые рубли в пределах остатков средств на счете цифрового рубля. Операции будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией.