В музее-галерее "Заварка" рассказали, как сохранить семейную традицию

Лекция прошла в спокойной, дружелюбной обстановке. На большом столе, как угощения для всех пришедших, были куски пирога, а также чай. В уютной, почти домашней атмосфере Екатерина Зиновьева ввела участников в курс дела — в зале собирались люди разных поколений, от детей до их родителей. В ходе беседы, лектор предлагала и рассказывала о различных способах найти следы своих предков, сделав упор на бумажной части, отметив её важность в генеалогических расследованиях. Участники активно вели диалог с лектором, которая с таким же энтузиазмом отвечала и помогала разобраться в затруднительных моментах.

Сама Екатерина Зиновьева дала комментарий по поводу важности изучения истории своей семьи и генеалогии в современном мире.

"Сейчас это как никогда важно знать историю своей семьи. Потому что, во-первых, через историю мы понимаем историю своей страны и это всегда дополнительный повод для гордости за себя, за свою семью, за свою страну. А во-вторых, вполне логично, что во времена быстрых перемен и изменений мы ищем опору, и это здорово, что можно найти опору не где-то на стороне, а в себе, в истории своей семьи. Вообще изучение истории своей семьи — это всегда про благодарность, которую мы испытываем к своим предкам за то, что они были, за то, что они смогли выжить в трудные времена, и это всегда даёт силы и вдохновение на новые свершения".

Екатерина также во время лекции объявила, что планирует в будущем проводить свои курсы в ВК группе, на некоторые из которых можно попасть бесплатно.