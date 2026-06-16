16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: в ПФО гаджеты стали самым популярным подарком к окончанию школы

Читали: 7

Большинство родителей в Приволжском федеральном округе планируют подарить ребёнку в честь окончания школы смартфон или технику, потратив в среднем около 38 881 рублей. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие подарки родители выбирают выпускникам и сколько готовы на них потратить.

Подарок в честь окончания школы планируют вручить 87% жителей ПФО, из них: 30% уже выбрали подарок, 37% ещё определяются, а 20% пока не думали об этом. Только 13% родителей не планируют дарить подарок на окончание школы.

Самый популярный подарок выпускнику — смартфон или техника (37%). Ноутбук готовы подарить 20%. Украшения рассматривают 18%, путешествие или поездку — 17%.

Что вы планируете подарить?

Категория

Доля ответов респондентов, %

Смартфон или технику

37%

Ноутбук

20%

Украшения

18%

Путешествие или поездку

17%

Одежду или аксессуары

16%

Что-то на память

15%

Часы

11%

Курсы или образовательный продукт

9%

В среднем на подарок выпускнику родители готовы потратить 38 881 рублей. Чаще всего называли диапазон от 5 001 до 15 000 рублей и от 15 001 до 30 000 рублей (по 25%). Бюджет от 30 001 до 50 000 рублей обозначили 21%, от 50 001 до 100 000 рублей — 12%. На подарок свыше 100 000 рублей готовы 10% респондентов.

Сколько вы готовы потратить на подарок?

Бюджет

Доля ответов респондентов, %

До 5 000 рублей

6%

От 5 001 до 15 000 рублей

25%

От 15 001 до 30 000 рублей

25%

От 30 001 до 50 000 рублей

21%

От 50 001 до 100 000 рублей

12%

Свыше 100 000 рублей

10%

Для части родителей выпускной — уже новая семейная традиция. Более четверти (27%) опрошенных жителей ПФО рассказали, что им самим дарили подарок на окончание школы, и он запомнился на всю жизнь. Чуть меньше (19%) также получали подарок, но не считают его чем-то особенным. Почти половина респондентов (46%) отметили, что в их время традиции дарить подарок на выпускной не было.

Онлайн-реклама влияет на выбор подарка или магазина у 29% жителей ПФО: для 8% она один из главных факторов, для 21% — вспомогательный. Ещё 29% иногда обращают на неё внимание.

Версия для печати

В России и мире

Авито Путешествия выступит партнёром маршрута "Золотое кольцо"

Авито Путешествия выступит партнёром национального туристского маршрута "Золотое кольцо", отмечающего 60-летие в 2027 году. Платформа возьмёт на себя коммуникационную и организационную поддержку юбилейных инициатив. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Международном туристическом форуме "Путешествуй!".

Авито Работа: в сфере общепита предлагаемые зарплаты выросли на 19%

За первые пять месяцев 2026 года среднее зарплатное предложение в сфере общественного питания выросло на 19% год к году и составило 78 823 руб/мес. О ситуации в индустрии гостеприимства и общепита на сессии "Заменить нельзя, оставить. Почему таланты становятся главным капиталом в эпоху искусственного интеллекта", прошедшей при поддержке компании "Теремок" на ПМЭФ-2026, рассказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Культура и стиль

В преддверии Дня России на территории Электрощит Самара открылась выставка "Культурный код"

11 июня в сквере у здания заводоуправления Электрощит Самара состоялось открытие экспозиции, посвященной Году единства народов России и отражающей национальное многообразие коллектива предприятия. В мероприятии участвовали сотрудники предприятия, а также представители власти и СМИ.

В музее-галерее "Заварка" рассказали, как сохранить семейную традицию

В 14:00 в музее-галерее "Заварка" прошла разговорная лекция по теме "Как сохранить семейную традицию?", которую провела генеалог Екатерина Зиновьева — глава Самарского генеалогического клуба, крупного генеалогического сообщества Самары.

Люди

3D-моделирование и CAD-системы в ПГУТИ: практический подход

Кандидат технических наук и доцент кафедры прикладной информатики Елена Александровна Богданова — это истинный хранитель знаний и наставник, чья страсть к преподаванию зажглась в стенах ПГУТИ 32 года назад. Придя в профессию, как она сама говорит, "случайно", Елена Александровна моментально осознала, что это ее призвание. Начав с инженерной графики, она адаптировалась к технологическим революциям и сегодня обучает студентов тонкостям 3D-моделирования и работе с передовыми CAD-системами. Но ее миссия не ограничивается передачей знаний — Елена Александровна сама неустанно учится, чтобы ее выпускники всегда были на пике самых актуальных профессиональных навыков в сфере прикладной информатики.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она