Авито: в ПФО гаджеты стали самым популярным подарком к окончанию школы

Подарок в честь окончания школы планируют вручить 87% жителей ПФО, из них: 30% уже выбрали подарок, 37% ещё определяются, а 20% пока не думали об этом. Только 13% родителей не планируют дарить подарок на окончание школы.
Самый популярный подарок выпускнику — смартфон или техника (37%). Ноутбук готовы подарить 20%. Украшения рассматривают 18%, путешествие или поездку — 17%.
Что вы планируете подарить?
|
Категория
|
Доля ответов респондентов, %
|
Смартфон или технику
|
37%
|
Ноутбук
|
20%
|
Украшения
|
18%
|
Путешествие или поездку
|
17%
|
Одежду или аксессуары
|
16%
|
Что-то на память
|
15%
|
Часы
|
11%
|
Курсы или образовательный продукт
|
9%
В среднем на подарок выпускнику родители готовы потратить 38 881 рублей. Чаще всего называли диапазон от 5 001 до 15 000 рублей и от 15 001 до 30 000 рублей (по 25%). Бюджет от 30 001 до 50 000 рублей обозначили 21%, от 50 001 до 100 000 рублей — 12%. На подарок свыше 100 000 рублей готовы 10% респондентов.
Сколько вы готовы потратить на подарок?
|
Бюджет
|
Доля ответов респондентов, %
|
До 5 000 рублей
|
6%
|
От 5 001 до 15 000 рублей
|
25%
|
От 15 001 до 30 000 рублей
|
25%
|
От 30 001 до 50 000 рублей
|
21%
|
От 50 001 до 100 000 рублей
|
12%
|
Свыше 100 000 рублей
|
10%
Для части родителей выпускной — уже новая семейная традиция. Более четверти (27%) опрошенных жителей ПФО рассказали, что им самим дарили подарок на окончание школы, и он запомнился на всю жизнь. Чуть меньше (19%) также получали подарок, но не считают его чем-то особенным. Почти половина респондентов (46%) отметили, что в их время традиции дарить подарок на выпускной не было.
Онлайн-реклама влияет на выбор подарка или магазина у 29% жителей ПФО: для 8% она один из главных факторов, для 21% — вспомогательный. Ещё 29% иногда обращают на неё внимание.