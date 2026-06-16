Авито: в ПФО гаджеты стали самым популярным подарком к окончанию школы

Подарок в честь окончания школы планируют вручить 87% жителей ПФО, из них: 30% уже выбрали подарок, 37% ещё определяются, а 20% пока не думали об этом. Только 13% родителей не планируют дарить подарок на окончание школы.

Самый популярный подарок выпускнику — смартфон или техника (37%). Ноутбук готовы подарить 20%. Украшения рассматривают 18%, путешествие или поездку — 17%.

Что вы планируете подарить?

Категория Доля ответов респондентов, % Смартфон или технику 37% Ноутбук 20% Украшения 18% Путешествие или поездку 17% Одежду или аксессуары 16% Что-то на память 15% Часы 11% Курсы или образовательный продукт 9%

В среднем на подарок выпускнику родители готовы потратить 38 881 рублей. Чаще всего называли диапазон от 5 001 до 15 000 рублей и от 15 001 до 30 000 рублей (по 25%). Бюджет от 30 001 до 50 000 рублей обозначили 21%, от 50 001 до 100 000 рублей — 12%. На подарок свыше 100 000 рублей готовы 10% респондентов.

Сколько вы готовы потратить на подарок?

Бюджет Доля ответов респондентов, % До 5 000 рублей 6% От 5 001 до 15 000 рублей 25% От 15 001 до 30 000 рублей 25% От 30 001 до 50 000 рублей 21% От 50 001 до 100 000 рублей 12% Свыше 100 000 рублей 10%

Для части родителей выпускной — уже новая семейная традиция. Более четверти (27%) опрошенных жителей ПФО рассказали, что им самим дарили подарок на окончание школы, и он запомнился на всю жизнь. Чуть меньше (19%) также получали подарок, но не считают его чем-то особенным. Почти половина респондентов (46%) отметили, что в их время традиции дарить подарок на выпускной не было.

Онлайн-реклама влияет на выбор подарка или магазина у 29% жителей ПФО: для 8% она один из главных факторов, для 21% — вспомогательный. Ещё 29% иногда обращают на неё внимание.