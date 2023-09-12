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Недвижимость или вклады: РСХБ исследовал популярные способы увеличения дохода

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15 августа 2023 года Банк России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. О том, какие решения в сложившейся экономической ситуации могут помочь клиентам сохранить и приумножить капитал, рассказали эксперты Россельхозбанка.

С повышением ключевой ставки ЦБ РФ традиционно все банки поднимают ставки по кредитным и депозитным продуктам, а большинство россиян начинает пересмотр семейного бюджета и ищет новые пути сбережения средств и преумножения капитала. В России наиболее популярными способами сохранения финансовых ресурсов являются депозитные продукты, а также вложения в недвижимость.

Обычно при принятии решения о способе сохранения сбережений клиенты обращают внимание на несколько факторов: существующие продукты с наибольшей доходностью, сроки окупаемости вложенных средств и собственные доходы. Покупка недвижимости может быть наилучшим решением для клиентов, имеющих в долгосрочной перспективе стабильный доход, так как именно сейчас есть возможность зафиксировать стоимость объекта и условий кредитования; в дальнейшем банк уже не сможет повысить ставку по уже заключенному ипотечному договору даже при повторном повышении ключевой ставки.

"При разработке собственного сберегательного плана следует учесть не только экономические факторы (в том числе ставки по кредитам и вкладам), но и личные предпосылки. Например, вам нужно накопить на первоначальный взнос на ипотеку или на отпуск для всей семьи. В таких случаях наиболее выгодным решением являются краткосрочные вклады. Такие денежные средства имеют значительно большую ликвидность по сравнению с недвижимостью, и в случае крупных непредвиденных расходов забрать деньги со вклада значительно легче, чем быстро продать квартиру или дом", — прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

При выборе более консервативной накопительной стратегии с помощью вкладов необходимо обращать внимание на размер ставки и срок вклада, фиксированный или плавающий процент, а также на дополнительные условия, например, повышенная ставка может действовать только для новых клиентов или при оформлении подписки. Стоит отметить, что в настоящее время популярность набирает накопительный счет с гибким управлением денежными средствами: их можно снимать и вносить в любое время, но при этом ставка будет плавающей. Россельхозбанк уже повысил доходность по накопительным счетам до 12% годовых.

Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.

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Назад. 12 сентября 2023
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