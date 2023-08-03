16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самыми опасными для дачников стали Удмуртия, Курганская и Тюменская области — ВСК подвел первые итоги летнего сезона 2023

Читали 22

Половина ЧП с частными домами россиян в 2023 году была зафиксирована весной-летом, т. е. в "дачный сезон" — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Основными причинами происшествий в этом году стали пожары (в том числе, природного характера), затопления и стихийные бедствия. Средний размер выплаты в результате страховых случаев составил более 189 тыс. рублей. Для сравнения, средняя сумма компенсации при ЧП с квартирами почти в три раза ниже — 64 тыс. рублей.

Основной причиной происшествий с частными домами стали пожары — 38% обращений. В 12% случаев огонь повреждал не жилые помещения, а бани и хозяйственные пристройки. 33% страховых случаев, связанных с пожарами, поступило от жителей Кургана в связи с массовыми возгораниями в апреле. Средняя выплата по данному риску составляет 395 тыс. рублей.

Второй наиболее распространенный для частных домов в теплое время года риск — затопления, 37% обращений. Минимум 7% подобных ЧП связаны с авариями инженерных систем. Средний размер компенсаций для пострадавших в 2023 равен 60,5 тыс. рублей.

На третьем месте в антирейтинге — ущерб вследствие стихийных бедствий, 11% страховых случаев. 46% обращений по данному риску в ВСК поступило из Ижевская в связи с ураганами и затоплениями в апреле и мае этого года. Средняя выплата пострадавшим составляет 56 тыс. рублей.

В целом, с начала года топ самых опасных для частных домов регионов весной и летом выглядит следующим образом:

  1. Курганская область (12,5% происшествий)
  2. Москва и МО (12%)
  3. Удмуртия (7%)
  4. Тюменская область (5%)
  5. Санкт-Петербург и Ленинградская область и Новосибирская область (по 3%)
Версия для печати

Новости

Назад. 03 августа 2023
Самыми опасными для дачников стали Удмуртия, Курганская и Тюменская области — ВСК подвел первые итоги летнего сезона 2023
ПСБ проводит акцию для пенсионеров

В России и мире

При поддержке Сбера фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическую оценку туристических объектов Волжского бассейна

При поддержке Сбера некоммерческий фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическое исследование объектов туризма на трёх волжских водохранилищах — Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском. Цель проекта — оценить пригодность водоёмов для отдыха и занятий спортом в наиболее популярных пляжных зонах. Исследование проводится в ходе совместной акции Сбера и фонда <a href="https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/esg/article?newsID=a867571b-533e-46a3-b785-dd551fa0e207&blockID=ff036e8f-6beb-4d62-b4e7-4c3e0a22b553&regionID=64&lang=ru&type=NEWS" target="_blank">"Дань Волге в День Волги"</a>.

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Культура и стиль

Люди

Счастье людей — мои изделия: история о том, как увлечение стало работой мечты

Огромную часть своей жизни мы посвящаем любимому делу. Стремление найти себя и заняться тем самым делом, благодаря которому начинаешь ценить свою жизнь, преображая всё вокруг. Стальное упорство, интерес и желание часто приносят заработок. Так и получается: работа в удовольствие.

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Мой дом

Посылки за ленточку

Волонтеры из местного отделения ДОСААФ России города Отрадный готовят очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО. Коробки с необходимыми для бойцов ВДВ вещами вскоре отправятся в воинские части Рязани и Кубинки, там их перегрузят и подготовят для передовой.

Он и она