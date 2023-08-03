Основной причиной происшествий с частными домами стали пожары — 38% обращений. В 12% случаев огонь повреждал не жилые помещения, а бани и хозяйственные пристройки. 33% страховых случаев, связанных с пожарами, поступило от жителей Кургана в связи с массовыми возгораниями в апреле. Средняя выплата по данному риску составляет 395 тыс. рублей.
Второй наиболее распространенный для частных домов в теплое время года риск — затопления, 37% обращений. Минимум 7% подобных ЧП связаны с авариями инженерных систем. Средний размер компенсаций для пострадавших в 2023 равен 60,5 тыс. рублей.
На третьем месте в антирейтинге — ущерб вследствие стихийных бедствий, 11% страховых случаев. 46% обращений по данному риску в ВСК поступило из Ижевская в связи с ураганами и затоплениями в апреле и мае этого года. Средняя выплата пострадавшим составляет 56 тыс. рублей.
В целом, с начала года топ самых опасных для частных домов регионов весной и летом выглядит следующим образом:
- Курганская область (12,5% происшествий)
- Москва и МО (12%)
- Удмуртия (7%)
- Тюменская область (5%)
- Санкт-Петербург и Ленинградская область и Новосибирская область (по 3%)