Кибербезопасность это просто: всероссийская программа кибергигиены Минцифры и "РТК-Солар" рассказывает о правилах безопасности в сети

19.04.2023 14:17 Читали 12

Минцифры России подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены, организованной совместно с "РТК-Солар" и СПбГУТ. Только за первый год существования программы более 7 млн россиян познакомились с полезной информацией о защите от киберугроз и мошенничества в интернете.

Программа кибергигиены стартовала в 2022 году в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". С момента ее старта 7,7 млн человек смогли познакомиться и поучаствовать в 6 масштабных специальных проектах, посвященных кибербезопасности. На портале Госуслуг и сайте мэра Москвы (mos.ru) появились разделы о кибербезопасности, разработанные совместно с экспертами "РТК-Солар".

"Всероссийская программа кибергигиены — это первый проект по киберграмотности такого масштаба, — отметил директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин. — Чтобы новые ресурсы были действительно полезными и эффективными, мы стали говорить со всеми группами пользователей на их же языке. Например, детям мы рассказываем о том, как бороться с кибербуллингом, взрослым — как создать надежный пароль, а людям старше 60 — как обезопасить себя от мошенников. Нам было важно показать людям, что кибербезопасность — это не что-то скучное и сложное, а важнейший аспект современной жизни, который доступен каждому".

В рамках реализации программы был запущен Раздел на портале Госуслуг, который содержит несколько блоков, посвященных различным типам угроз. Еще в нем есть набор памяток с важными советами по кибербезопасности. Для удобства пользователей их можно сохранить себе на телефон или распечатать. В отдельные блоки выделены советы по киберграмотности для детей и представителей старшего поколения как наиболее уязвимых в интернете групп населения. Раздел уже посетили более 2 млн пользователей портала Госуслуг. Также был запущен раздел на mos.ru "Безопасность в интернете: как защитить себя и близких". Он состоит из нескольких тематических блоков. В них пользователи узнают о правилах цифровой безопасности, защите персональных данных, интернет-угрозах и действиях киберпреступников.

Главная цель программы кибергигиена заключается в том, чтобы доступным языком рассказать о правилах поведения в интернете.

"2022 год проверил наше общество на готовность противостоять угрозам не только в реальном мире, но и в киберпространстве, — подчеркнул Игорь Ляпунов, генеральный директор "РТК-Солар". — Объем хакерских атак, утечек информации, уязвимостей в ПО возрос колоссально. При этом ущерб наносится не только организациям, но и гражданам. Конечно, государство и бизнес стремятся защитить население от киберугроз, однако без повышения грамотности самих пользователей в вопросах информационной безопасности достижение высокого уровня кибербезопасности страны невозможно. Людям надо понять, что соблюдение элементарных правил безопасного поведения в цифровой среде — это совсем несложно. Именно на это направлены проекты по кибергигиене, которые реализует Минцифры совместно с нашей компанией. Они говорят с людьми на понятном им языке и помогают им сделать свою жизнь кибербезопаснее".

Информационные спецпроекты учат людей осознанному поведению в интернете и противодействию наиболее актуальным киберугрозам. В проекте "КиберЗОЖ" можно узнать о здоровых привычках и базовых правилах в цифровом пространстве. Проект "Сложные несложные пароли" учит надежно защищать свои учетные записи, а проект "Выучи свою роль" — правильно действовать при звонках телефонных мошенников.

Проект "Кибербуллинг" создан для подростков и посвящен важной теме интернет-травли. В нем рассказывается, как противостоять угрозам и оскорблениям в мессенджерах и социальных сетях. Кроме того, был разработан специальный стикерпак для быстрого ответа обидчику, который уже скачали себе более 300 тыс. человек.

Проект "Прокачай скилл защиты" разработан специально для геймеров: на понятном для них языке объясняется, как не потерять аккаунт и не заразить свой компьютер вирусом. Спецпроект "Подготовка к известности" рассказывает детям, которые хотят стать известными блогерами, как защитить свой аккаунт в соцсетях. В рамках этого проекта были запущены интеграции с 11 популярными среди подрастающего поколения блогера.